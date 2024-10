El ENoLI Borges Vall bate el Santiago y suma su primer triunfo en casa

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El ENoLI Borges Vall superó ayer por un aplastante 4-0 al Arteal Santiago para conseguir el primer triunfo en casa en la presente Superdivisión y el tercero de toda la temporada, tras batir a domicilio al L’Escala (2-4) y al Linares (2-4) en sus dos partidos como visitante hasta la fecha.

El conjunto de Les Garrigues no dio opción ayer al Arteal Santiago, tercer clasificado la pasada campaña, ante el que no concedió ni un solo set. Con su triunfo, el Borges se sitúa quinto en la tabla después de cinco jornadas de competición.Marc Duran abrió el partido enfrentándose a Bode Abiodun, que no tuvo ninguna opción durante el encuentro, en el que cedió los tres juegos. El primero fue por un contundente 11-1 y los dos siguientes acabaron 11-7 y 11-9. Joan Masip también se impuso en el segundo partido por un plácido 3-1 ante Humberto Manhani. El jugador del equipo leridano ganó el primer juego (11-9), cedió el segundo, pero finiquitó el choque en los dos siguientes (doble 11-8). Norbert Tauler mantuvo el buen nivel de sus dos compañeros y también venció por 3-0 a Miguel Molina. El joven leridano venció en los dos primeros juegos por 11-8 y sentenció en el tercero (11-7).Con un punto asegurado para los leridanos, Marc Duran se midió a Humberto Manhani con la oportunidad de asegurar la victoria por la vía rápida en el cuarto partido. Pese a que Duran empezó perdiendo el primer juego (10-12), reaccionó de forma brillante, ya que se llevó los tres juegos siguientes (11-4, 12-10 y 11-9) para asegurar la una aplastante victoria del ENoLI Borges Vall, sin ceder ningún punto por primera vez esta temporada y con solo dos juegos perdidos.