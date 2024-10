L'ENoLI Borges Vall bat el Santiago i suma el primer triomf a casa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ENoLI Borges Vall va superar ahir per un aclaparador 4-0 l’Arteal Santiago per aconseguir el primer triomf a casa a la present Superdivisió i el tercer de tota la temporada, després de batre a domicili l’Escala (2-4) i el Linares (2-4) en els seus dos duels com a visitant fins a la data.

El conjunt de les Garrigues no va donar opció ahir a l’Arteal Santiago, tercer classificat la passada campanya, davant del qual no va concedir ni un sol set. Amb el triomf, el Borges se situa cinquè a la taula després de cinc jornades de competició.Marc Duran va obrir el matx enfrontant-se a Bode Abiodun, que no va tenir cap opció durant el xoc, en el qual va cedir els tres jocs. El primer va ser per un contundent 11-1 i els dos següents van acabar 11-7 i 11-9. Joan Masip també es va imposar en el segon partit per un plàcid 3-1 davant d’Humberto Manhani. El jugador de l’equip lleidatà va guanyar el primer joc (11-9), va cedir el segon, però va liquidar el xoc en els dos següents (doble 11-8). Norbert Tauler va mantenir el bon nivell dels seus dos companys i també va vèncer per 3-0 Miguel Molina. El jove lleidatà es va imposar en els dos primers jocs per 11-8 i va sentenciar en el tercer (11-7).Amb un punt assegurat per als lleidatans, Marc Duran es va enfrontar a Humberto Manhani amb l’oportunitat d’assegurar la victòria per la via ràpida en el quart partit. Malgrat que Duran va començar perdent el primer joc (10-12), va reaccionar de forma brillant, ja que es va emportar els tres jocs següents (11-4, 12-10 i 11-9) per assegurar una aclaparadora victòria de l’ENoLI Borges Vall, sense cedir cap punt per primera vegada aquesta temporada i amb només dos jocs perduts.