Flick: “Será un partidazo”

El Barcelona visita hoy al Real Madrid en el Bernabéu (21.00) en el primer clásico de la temporada, un duelo al que llega más presionado el equipo blanco, que se ha mostrado menos sólido y que está por debajo en la clasificación. El Barça es líder, con 27 puntos, tras 9 victorias y una derrota –ante Osasuna–, mientras que el Madrid tiene tres puntos menos, 24, con siete victorias y tres empates y en un inicio marcado por las dudas en su juego y la polémica por ayudas arbitrales que le han evitado perder más puntos.

El entrenador azulgrana, el alemán Hansi Flick, dijo ayer que “para ser honesto, no pienso demasiado ahora en qué conlleva un Clásico, pienso en el equipo, todos los jugadores tienen muchas ganas de jugar este partido, yo también lo espero con muchas ganas y será un muy buen partido, un partidazo”, explicó.Aseguró que afronta la cita con “plena confianza” en sus jugadores. “Tenemos nuestro sistema de juego, contra el Bayern ya dije que debíamos mejorar algunas cosas y se trata de esto, de adaptarse al siguiente partido. Jugamos contra un equipo que también tiene jugadores muy rápidos pero tengo plena confianza en mi equipo”, añadió.“Lo hicimos muy bien contra el Bayern, que nos igualó en el 1:1 en presión pero supimos volver a nuestra intensidad. Es símbolo de juventud y coraje del equipo, debemos tener mas posesión y combinar bien, hacerlo bien con y sin balón y es lo que hemos entrenado”, explicó.Saldrá al Bernabéu a tirar la presión alta y con líneas avanzadas. “Hay muchos entrenadores que estudian esto cuando lo aplicamos, pero es nuestra filosofía; hacer presión alta e ir a por el balón y a por el portador del balón. Tenemos que estar muy cerca, jugar compactos porque cuando hay mucho espacios entre líneas no nos va bien”, reconoció. Al serle comentado que el Real Madrid ha vuelto a hacer, en su canal Real Madrid TV, un vídeo para mostrar los errores del colegiado del Clásico (Sánchez Martínez) en contra de los blancos, Hansi Flick fue claro: “Nosotros no lo haremos, seguro. Hay que guardar la energía para el juego, no para el árbitro”, concluyó.

Un doblete de un inspirado Dodi Lukébakio dio al Sevilla su primera victoria fuera del Sánchez Pizjuan y sentenció a un Espanyol que en plena crisis, que encaja la quinta derrota en los últimos seis partidos que le dejan muy cerca de las posiciones de descenso.

El anfitrión empezó sólido e incisivo, pero Lukébakio, en el minuto 20 y tras una contra, rompió su buen trabajo. Los blanquiazules estuvieron cerca de responder tras un saque de esquina, aunque Král no llegó a rematar. Al filo del descanso, de nuevo el delantero belga puso el 0-2 que dejó muy tocado al Espanyol, que recibió los primeros silbidos. En la reanudación, el cuadro españolista presionó al Sevilla para meterse de nuevo en el partido y pudo lograrlo en el minuto 71, cuando Veliz estuvo cerca de marcar al rematar de cabeza un saque de esquina. Tampoco el VAR se alió con los periquitos, que reclamaron penalti en el 80 y el colegiado, tras visionarlo, decretó que no había nada punible. El Espanyol apenas inquietó hasta el final, encajando así la quinta derrota en los últimos seis partidos ante un Sevilla que va hacia arriba.

El tridente azulgrana es el más letal de Europa

El tridente atacante que forman Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal es el más letal de Europa, ya que ha firmado 29 de los 43 goles del equipo. El segundo es el del Bayern Münich (22 goles) y el del Madrid es el tercero (19).

Lamine Yamal estrena bráquets azulgranas

Lamine Yamal estrenará en el partido de hoy apliques dentales –bráquets– de color azulgrana. Es una acción que se enmarca en una colaboración del jugador con la Clínica Autrán Dental y la firma de joyería TwoJeys.

El PSG tiene que pagar 55 millones a Mbappé

El Comité de Apelación de la Liga francesa volvió a dar ayer la razón a Kylian Mbappé en su litigio con el PSG, al que obliga a pagarle 55 millones. El club, no obstante, se niega a hacerlo.