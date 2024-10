Flick: “Serà un partidàs”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barcelona visita avui el Reial Madrid al Bernabéu (21.00) en el primer clàssic de la temporada, un duel al qual arriba més pressionat l’equip blanc, que s’ha mostrat menys sòlid i que està per sota a la classificació. El Barça és líder, amb 27 punts, després de 9 victòries i una derrota –davant de l’Osasuna–, mentre que el Madrid té tres punts menys, 24, amb set victòries i tres empats i en un inici marcat pels dubtes en el seu joc i la polèmica per ajuts arbitrals que li han evitat perdre més punts.

L’entrenador blaugrana, l’alemany Hansi Flick, va dir ahir que, “per ser honest, no penso gaire ara què comporta un clàssic, penso en l’equip, tots els jugadors tenen moltes ganes de jugar aquest partit, jo també ho espero amb moltes ganes i serà un molt bon duel, un partidàs”, va explicar.Va assegurar que afronta la cita amb “plena confiança” en els seus jugadors. “Tenim el nostre sistema de joc, contra el Bayern ja vaig dir que havíem de millorar algunes coses i es tracta d’això, d’adaptar-se al següent partit. Juguem contra un equip que també té jugadors molt ràpids però tinc plena confiança en el meu equip”, va afegir.“Ho vam fer molt bé contra el Bayern, que ens va igualar en l’1:1 en pressió, però vam saber tornar a la nostra intensitat. És símbol de joventut i coratge de l’equip, hem de tenir mes possessió i combinar bé, fer-ho bé amb i sense pilota, i és el que hem entrenat”, va explicar el tècnic.El conjunt blaugrana, va assenyalar, sortirà al Santiago Bernabéu a tirar la pressió alta i amb línies avançades. “Hi ha molts entrenadors que estudien això quan ho apliquem, però és la nostra filosofia; fer pressió alta i anar a buscar la pilota i contra el portador de la pilota. Hem d’estar molt a prop, jugar compactes, perquè quan hi ha molt espais entre línies no ens va bé”, va reconèixer. Al ser-li comentat que el Reial Madrid ha tornat a fer, en el seu canal Reial Madrid TV, un vídeo per mostrar els errors del col·legiat del clàssic (Sánchez Martínez) en contra dels blancs, Hansi Flick va ser clar. “Nosaltres no ho farem, segur. Cal guardar l’energia per al joc, no per a l’àrbitre”, va concloure.

Un doblet d’un inspirat Dodi Lukébakio va donar al Sevilla la primera victòria fora del Sánchez Pizjuan i va sentenciar un Espanyol que en plena crisi, que encaixa la cinquena derrota en els últims sis partits que el deixen molt a prop de les posicions de descens.

L’amfitrió va començar sòlid i incisiu, però Lukébakio, en el minut 20 i després d’una contra, va trencar el seu bon treball. Els blanc-i-blaus van estar a prop de respondre després d’un córner, encara que Král no va arribar a rematar. Al tall del descans, de nou el davanter belga va fer el 0-2, que va deixar molt tocat l’Espanyol, que va rebre els primers xiulets. A la represa, el quadre espanyolista va pressionar el Sevilla per ficar-se de nou en el matx i ho hauria pogut aconseguir en el 71, quan Veliz va estar a prop de marcar al rematar de cap un córner. Tampoc el VAR es va aliar amb els periquitos, que van reclamar penal al 80 i el col·legiat, al visionar-ho, va decretar que no hi havia res punible. L’Espanyol tot just va inquietar fins al final, encaixant així la cinquena derrota en els últims sis partits davant d’un Sevilla que va cap amunt.

El trident blaugrana és el més letal d’Europa

El trident atacant que formen Lewandowski, Raphinha i Lamine Yamal és el més letal d’Europa, ja que ha firmat 29 dels 43 gols de l’equip. El segon és el del Bayern de Múnic (22 gols) i el del Reial Madrid és el tercer (19).

Lamine Yamal estrena bràquets blaugrana

Lamine Yamal estrenarà en el partit d’avui aplics dentals –bràquets– de color blaugrana. És una acció que s’emmarca en una col·laboració del jugador amb la Clínica Autrán Dental i la firma de joieria TwoJeys.

El PSG ha de pagar 55 milions a Mbappé

El Comitè d’Apel·lació de la Lliga francesa va tornar a donar ahir la raó a Kylian Mbappé en el seu litigi amb el PSG, que obliga a pagar-li 55 milions. El club, no obstant, es nega a fer-ho.