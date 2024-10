“Sería un paso anímico ganar en casa con gente”

“Ganar te facilita mucho la vida, pero los equipos de play off son los que saben evitar que las victorias te lleven a relajaciones”. Con esta actitud afronta el técnico del Lleida CF, Marc Garcia, el duelo de mañana (12.00) en el Camp d’Esports contra la Mallorca B, que llega después de que el equipo rompiera una racha de tres partidos sin ganar en casa del Elche Ilicitano (0-1).

Después del buen resultado del domingo pasado, el conjunto azul busca la primera victoria con público en el Camp d’Esports, donde encadena dos derrotas. “Tenemos la sensación de que ayudaría mucho superar la barrera de ganar en casa con gente”, reconoció el técnico, que consideró que “sería un paso muy importante a nivel anímico quitarnos este peso de encima”.Sin embargo, el técnico reconoció que el duelo ante el Mallorca B es “uno de los partidos que no me gustan demasiado, porque te dan una presión añadida de tener que ganar sí o sí y no vale nada más”, ya que el rival, dirigido por el extécnico azul Gustavo Siviero, llega como colista con sólo dos puntos.Marc Garcia puntualizó que “evidentemente que el objetivo es el de ganar, pero no porque juguemos contra el último, sino porque siempre tenemos esta intención”. Incidiendo en el rendimiento como local de su equipo, el entrenador reconoció que “tendríamos que llevar más puntos, pero tenemos mucho margen de mejora”. “Nada pasa por casualidad, ya que hemos hecho toda la pretemporada fuera y hemos tocado el Camp d’Esports cuatro ratos. Eso hace que el equipo esté más evolucionado como visitante”, argumentó el entrenador, que se perderá el partido por sanción después de su expulsión en Elche. Marc Garcia consideró “exagerada” la sanción de dos partidos y con cierta ironía declaró que “no estoy preocupado porque el papel del entrenador en los minutos de juego está muy sobrevalorado”.Además, también fue sincero sobre el hecho de que “somos un equipo que está creciendo desde la defensa. Esta no era mi idea, pero tenemos jugadores que defensivamente son muy sólidos y con poco que hagamos defendemos bien. Ojalá la gente de arriba nos dé razones para crecer desde otro lado, porque mi idea era ser dominantes desde la fase ofensiva”, explicó.

Colas en las oficinas del club para recoger invitaciones

Las oficinas del Camp d’Esports registraron ayer algunas colas de aficionados que querían recoger las entradas gratis que el club regala a sus abonados para el partido de mañana. El club anunció que regalaba una invitación para cada abonado para el partido después de alcanzar esta semana los 3.000 carnets para esta temporada. Ayer por la tarde era la fecha límite para recoger las invitaciones de cara a un partido en el que también se hará un homenaje a los primeros jugadores del Lérida Balompié, en el 85 aniversario de su fundación en 1939.