“Seria un pas anímic, guanyar a casa amb gent”

“Guanyar et facilita molt la vida, però els equips de play-off són els que saben evitar que les victòries et portin a relaxacions.” Amb aquesta actitud afronta el tècnic del Lleida CF, Marc Garcia, el duel de demà (12.00) al Camp d’Esports contra el Mallorca B, que arriba després que l’equip trenqués una ratxa de tres partits sense guanyar a casa de l’Elx Il·licità (0-1).

Després del bon resultat de diumenge passat, el conjunt blau busca la primera victòria amb públic al Camp d’Esports, on encadena dos derrotes. “Tenim la sensació que ajudaria molt superar la barrera de guanyar a casa amb gent”, va reconèixer el tècnic, que va considerar que “seria un pas molt important a nivell anímic treure’ns aquest pes de sobre”.Tanmateix, el tècnic va reconèixer que el duel davant del Mallorca B és “un dels partits que no m’agraden gaire, perquè et donen una pressió afegida d’haver de guanyar sí o sí i no val res més”, ja que el rival, dirigit per l’extècnic blau Gustavo Siviero, arriba com a cuer amb només dos punts.Marc Garcia va puntualitzar que “evidentment que l’objectiu és guanyar, però no perquè juguem contra l’últim, sinó perquè sempre tenim aquesta intenció”. Incidint en el rendiment com a local del seu equip, l’entrenador va reconèixer que “hauríem de portar més punts, però tenim molt marge de millora”.“Res passa per casualitat, ja que hem fet tota la pretemporada fora i hem tocat el Camp d’Esports quatre estones. Això fa que l’equip estigui més evolucionat com a visitant”, va argumentar l’entrenador, que es perdrà el matx per sanció després de la seua expulsió a Elx. Marc Garcia va considerar “exagerada” la sanció de dos partits i amb certa ironia va declarar que “no estic preocupat perquè el paper de l’entrenador en els minuts de joc està molt sobrevalorat”.A més, també va ser sincer sobre el fet que “som un equip que està creixent des de la defensa. Aquesta no era la meua idea, però tenim jugadors que defensivament són molt sòlids i amb poc que fem defensem bé. Tant de bo la gent de dalt ens doni raons per créixer des d’un altre costat, perquè la meua idea era ser dominants des de la fase ofensiva”, va explicar.

Cues a les oficines del club per recollir invitacions

Les oficines del Camp d’Esports van registrar ahir algunes cues d’aficionats que volien recollir les entrades gratis que el club regala als seus abonats per al partit de demà. El club va anunciar que regalava una invitació per a cada abonat per al partit després d’assolir aquesta setmana els 3.000 carnets per a aquesta temporada. Ahir a la tarda era la data límit per recollir les invitacions de cara a un partit en el qual també es farà un homenatge als primers jugadors del Lleida Futbol, en motiu del 85 aniversari de la seua fundació l’any 1939.