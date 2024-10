Cotizan al alza

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Cadí sumó ayer su segunda victoria consecutiva y la primera lejos del Palau después de imponerse en la pista del Ensino (64-68) en un ajustado duelo que decidió Soler durante la segunda mitad. Sus 17 puntos fueron determinantes para que el conjunto que dirige Isaac Fernández pudiera dar continuidad al triunfo de la anterior jornada ante al Celta y nivelar su balance (2-2) tras un inicio irregular.

Dominaron las gallegas en el inicio, con un alto ritmo anotador y una floja defensa por parte del equipo leridano. El técnico del Cadí comenzó a dar entrada a las rotaciones y las del Alt Urgell lograron el empate (13-13). El mayor acierto exterior hizo que Jasa pusiera a su equipo por delante, pero 5 puntos seguidos de Howard dejó al 18-16 al final del primer cuarto. La estadounidense estaba haciendo daño e Isaac Fernández decidió parar el encuentro después del 22-19. El Ensino volvió a coger su máxima renta de 5 puntos, aunque el Cadí volvió a empatar después de un tiro libre de Gervasini. El partido siguió muy igualado y no había la sensación de que uno de los equipos fuera a dar un estirón. Isaac Fernández volvió a detener el duelo a 1:17 del descanso con el 28-26. Aguilar devolvió la igualdad y con empate ambos equipos se dirigieron a los vestuarios (30-30).El arranque del tercer cuarto fue uno de los momentos clave del encuentro, pues el Cadí firmó un parcial de salida de 0-7, que frenó Soriano. Soler comenzó a forjar las bases de la victoria con sus canastas y obligó a las locales a pedir tiempo muerto tras el 36-43 de la jugadora de Banyoles. Pero Soler continuó con su festival y poco después anotó un triple para situar a las leridanas con una diferencia de 8 puntos (38-46). La igualdad que habían demostrado los dos equipos hacía que este margen fuera oro en manos del Cadí. La seguridad de Jefferson en acciones puntuales permitió que las del Alt Urgell entraran en el último cuarto con esta ventaja de 8 puntos (44-52) y medio partido en el bolsillo. Sin embargo, la salida del Ensino cogió por sorpresa a las jugadoras leridanas. Dos canastas de Garfella y un triple de Howard provocaron que Isaac Fernández tuviera que pedir tiempo muerto cuando no habían pasado ni 90 segundos. Anotó Palma y reaccionó rápidamente Antonio Pernas, el técnico local, con otro tiempo muerto. Pero el Cadí fue capaz de devolverle a las gallegas el parcial y volverse a situar 8 puntos por delante (51-59), después de una canasta de Mandic. Las leridanas estaban en su mejor momento y un triple de Palma elevó la máxima renta hasta los 9 puntos (55-64). El duelo parecía sentenciado, pero Howard volvió a dar opciones a las lucenses, con un parcial de 6-0. Estaba claro que al Cadí le costaría ganar en el Pazo, donde hoy juega el Hiopos Lleida contra el Breogán, y Soriano ajustó al máximo el marcador antes de entrar en el último minuto (63-65). Sin embargo, Soler decidió sentenciar el partido con un lanzamiento de tres que dejó mudo al pabellón gallego. El técnico local pidió tiempo muerto con solo 37 segundos por delante (63-68), pero solo consiguió arrancar la quinta personal de Soler. Bettancourt anotó un tiro libre y Gervasini falló sus dos a falta de 11 segundos para el final del encuentro. Pero al Ensino no le quedaba tiempo para remontar e incluso no pudo anotar en la última jugada, dejando el 64-68 en el luminoso.Victoria sufrida del Cadí, que sigue mejorando en la pista y en sus resultados, que le permitirán terminar con el mismo balance que los equipos en zona de play off y pendiente del average general. En la próxima jornada, el viernes 1 de noviembre (20.45), recibirá en el Palau al Gernika.

Isaac Fernández: “Necesitamos ser más regulares, hacernos mayores”

Isaac Fernández manifestó que “esta es una pista en la que es muy complicado jugar y necesitábamos un partido serio. En la primera mitad no hemos estado bien y lo mejor era que en el resultado estábamos empatadas. Las sensaciones eran muy malas. La salida del tercer cuarto es muy buena, pero cuando pudimos romper el partido recibimos demasiadas canastas fáciles. Sigo diciendo que necesitamos ser más regulares, hacernos mayores. Pero si es ganando, mejor que perdiendo”. El entrenador del Cadí añadió después del partido que “estoy contento de que el equipo siga respondiendo a los retos y se pegue a los partidos. También de la defensa, porque no es fácil defender a toda la artillería que presentaba el rival”.