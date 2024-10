Otro expediente por los insultos racistas

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Los insultos racistas proferidos contra Lamine Yamal, Raphinha y Ansu Fati por aficionados del Real Madrid durante el Clásico del pasado domingo en el Santiago Bernabéu han llevado al Defensor del Pueblo, dirigido por Ángel Gabilondo, a iniciar de oficio una investigación ante Antiviolencia, a la que solicita información sobre las acciones que ha tomado. Con esta actuación, la institución quiere conocer la valoración de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia respecto a la posible adopción de medidas adicionales a las previstas en la ley, incluyendo las posibles propuestas de instrucción de expedientes sancionadores.

Esta investigación se une a otra actuación abierta por el Defensor del Pueblo que, en mayo de 2023 tras recibir varias quejas, inició actuaciones ante el Consejo Superior de Deportes por los insultos racistas recibidos por Vinicius en Mestalla. Ya el domingo, al trascender las imágenes y los audios, el Real Madrid emitió un comunicado condenando los hechos y anunciando que ya trabajaba para identificar a los autores de los insultos racistas y tomar medidas tanto a nivel de club como judiciales.

Por otra parte, Pep Guardiola, técnico del Manchester City, equipo de Rodri, flamante ganador del Balón de Oro, habló ayer sobre la gala y restó importancia al plantón del Real Madrid a la gala. “Nada que decir. Si quieren venir, bien, que no quieren venir, también bien. No estamos aquí para juzgar”, señaló el técnico del City, que no quiso restar protagonismo a Rodri. “Es una noticia increíble para él y, por supuesto, para todos nosotros, todo el mundo en el City y nuestros aficionados. Estamos muy orgullosos de él. Es la primera vez”, comentó.“¿Vinicius debería haber ganado Balón de Oro? Puede ser, pero es lo que pasó. Son los periodistas, no un grupo de personas de élite los que deciden. Es algo que ocurre en todo el mundo, no se trata de una votación de un solo país. Hay opiniones diferentes en todo el mundo. Por eso el fútbol es bonito y todo el mundo habla...”, aseguró sobre el galardón que se llevó Rodri.Después de todo el revuelo creado en torno a Vinicius por no ganar el Balón de Oro, el brasileñó quiso volver a mandar un mensaje. Esta vez lo hizo en su perfil oficial de Instagram en el que ha posteado una imagen de toda la plantilla del Real Madrid junto al presidente Florentino Pérez y el Presidente de Honor, Pirri, a la que ha acompañado con el comentario: “juntos”.

El Madrid, ante la jueza por el ruido en 18 conciertos

La jueza Mónica Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, interrogó ayer al administrador único del Real Madrid en el marco de una querella interpuesta por los vecinos por superar 2.500 veces el ruido permitido en dieciocho conciertos celebrados en el Santiago Bernabéu.