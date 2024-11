Licencias a la baja

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El motociclismo leridano vive en este 2024 la peor temporada de la última década a nivel de licencias, con la cifra más baja de los últimos once años, según datos facilitados por la Federación Catalana de Motociclismo. Actualmente en la provincia hay censadas 322 licencias federativas de temporada, las que permiten correr durante todo el año, muy lejos de las 501 que había en 2018 y de las 495 de 2019. La pandemia de la Covid provocó un ligero descenso en 2020, que se cerró con 430 licencias, aunque al año siguiente hubo un pequeño repunte y se llegó hasta las 448, pero a partir de entonces las cifras han ido claramente a la baja, con 361 en 2022, 324 el año pasado y 322 el actual. En contraposición, las licencias de un día, las que permiten participar en una carrera puntual, han ido al alza y actualmente ya se han tramitado en la provincia de Lleida un total de 570, más del doble que el año pasado.

Este descenso de licencias ha tenido su incidencia en las carreras, con inscripciones muy bajas en los últimos años que hace que los clubes tengan muchas dificultades para cuadrar presupuestos, y muchos acaben optando por no organizarlas para no acumular deudas. “Hemos notado un descenso del número de participantes tanto en las carreras como en las tandas de entrenamientos”, reconoce Jordi Arfelis, presidente del Club Esportiu Amics del Motor d’Almacelles (CEAMA), quien apunta como la causa principal la económica. “Vale mucho dinero tanto la licencia como el propio deporte en sí”, apunta.“Hay un descenso considerable de pilotos en las parrillas. Ahora estamos en unos 60 o 70 pilotos en todas las disciplinas, y esto hace que las pruebas sean deficitarias. Abrir un circuito tiene un gasto y para cuadrar los números necesitas una inscripción de como mínimo un centenar de pilotos”, asegura Josep Maria Pascuet, vicepresidente del Moto Club Segre, que gestiona los circuitos de Pons y La Clua, quien tiene claras las causas. “Se debe al tema económico y a que los pilotos se han cansado de ir a carreras que están mal organizadas. Ya hace años que lo venimos diciendo, que si seguimos por aquí nos vamos a la ruina”, asegura.Lluís Capdevila, presidente del Moto Club Segre y responsable de la explotación del Circuit de Catalunya de Bellpuig, es de la misma opinión. “Hay varias causas. Una, la económica, porque es un deporte caro que no está al alcance de todo el mundo; otra, que la gente a partir de la pandemia ha probado otros deportes y se ha diversificado, y también que muchos prefieren practicarlo a modo de hobby y solo entrenan, sin llegar a competir”, explica.Por su parte, Francesc Giralt, presidente del Moto Club Circuit El Terré de Almenar, también ve la economía como la gran causa de este descenso de fichas. “Los seguros y las licencias suben y la gente no está dispuesta a gastarse tanto dinero. Además, los clubes no cubrimos gastos en las carreras con las inscripciones”, afirma.

Los clubes abogan por recuperar el Provincial de motocross

La provincia de Lleida ha perdido los tradicionales campeonatos provinciales de diferentes disciplinas. Hace dos años que se dejó de celebrar el de trial, que llevaba muchos años en el calendario, y desde 2021 no se celebra el de motocross. La causa es que la Federación Catalana no concede ayudas a los clubes para sufragar parte de la organización como hacía antaño. No obstante, algunos clubes de la provincia, como el Moto Club Segre, el Club Esportiu Amics del Motor d’Almacelles y el Moto Club Circuit El Terré de Almenar están por la labor de reflotar el certamen de motocross si hay consenso. “Por nuestra parte estamos abiertos a ello, porque sería bueno para el motociclismo leridano”, apunta Francesc Giralt, cuyo club de Almenar era de los pocos que organizaba pruebas del Provincial tanto de motocross como de trial. Lluís Capdevila, por su parte, asegura que “sería bueno que todos los clubes que hacemos carreras de motocross lo recuperáramos para fomentar sobre todo la base y también para dar un servicio al piloto amateur que solo viene a entrenar, para que tuviera la oportunidad de competir”.

Licencias de temporada entre 282 euros y 539 y de un día a 98 €

Tramitar una licencia en la Federación Catalana oscila entre los 282 euros que vale la Social a los 539 la Sénior, precios que tienen un descuento si se hace a través de un club, que entonces cuestan 252 y 479 euros, respectivamente. La júnior vale 450 si se hace como club y 510 si es independiente, mientras que la cadete asciende a 242 y 302, y la juvenil y alevín, entre 208 y 268, respectivamente.Las licencias puntuales cuestan 98 euros si se trata de una ficha social para un día de carrera, 124 si son dos días y 135 si son de tres, mientras que la de niño vale 68, 88 y 108, respectivamente. Las de entrenamiento oscilan entre los 15 y 29 euros.