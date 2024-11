Llicències a la baixa

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

El motociclisme lleidatà viu en aquest 2024 la pitjor temporada de l’última dècada a nivell de llicències, amb la xifra més baixa dels últims onze anys, segons dades facilitades per la Federació Catalana de Motociclisme. Actualment a la província hi ha censades 322 llicències federatives de temporada, les que permeten córrer durant tot l’any, molt lluny de les 501 que hi havia el 2018 i de les 495 del 2019. La pandèmia de la covid va provocar un lleuger descens el 2020, que es va tancar amb 430 llicències, encara que l’any següent hi va haver un petit repunt i es va arribar fins a les 448, però a partir d’aleshores les xifres han anat clarament a la baixa, amb 361 el 2022, 324 l’any passat i 322 l’actual. En contraposició, les llicències d’un dia, les que permeten participar en una carrera puntual, han anat a l’alça i actualment ja s’han tramitat a la província de Lleida un total de 570, més del doble que l’any passat.

Aquest descens de llicències ha tingut la seua incidència en les curses, amb inscripcions molt baixes en els últims anys que fa que els clubs tinguin moltes dificultats per quadrar pressupostos, i molts acabin optant per no organitzar-les per no acumular deutes. “Hem notat un descens del nombre de participants tant en les curses com en les tandes d’entrenaments”, reconeix Jordi Arfelis, president del Club Esportiu Amics del Motor d’Almacelles (CEAMA), que apunta com la causa principal l’econòmica. “Valen molts diners tant la llicència com el mateix esport per si mateix”, apunta.“Hi ha un descens considerable de pilots a les graelles. Ara estem en uns 60 o 70 pilots en totes les disciplines, i això fa que les proves siguin deficitàries. Obrir un circuit té una despesa i per quadrar els números necessites una inscripció de com a mínim un centenar de pilots”, assegura Josep Maria Pascuet, vicepresident del Moto Club Segre, que gestiona els circuits de Pons i La Clua, qui té clares les causes. “Es deu al tema econòmic i que els pilots s’han cansat d’anar a carreres que estan mal organitzades. Ja fa anys que ho estem dient, que si seguim per aquí ens n’anem a la ruïna”, assegura.Lluís Capdevila, president del Moto Club Segre i responsable de l’explotació del Circuit de Catalunya de Bellpuig, té la mateixa opinió. “Hi ha diverses causes. Una, l’econòmica, perquè és un esport car que no està a l’abast de tothom; una altra, que la gent a partir de la pandèmia ha provat altres esports i s’ha diversificat, i també que molts prefereixen practicar-lo a tall de hobby i només s’entrenen, sense arribar a competir”, explica.Per la seua part, Francesc Giralt, president del Moto Club Circuit El Terré d’Almenar, també veu l’economia com la gran causa d’aquest descens de fitxes. “Les assegurances i les llicències pugen i la gent no està disposada a gastar-se tants diners. A més, els clubs no cobrim despeses en les curses amb les inscripcions”, afirma.

Els clubs advoquen per recuperar el Provincial de motocròs

La província de Lleida ha perdut els tradicionals campionats provincials de diferents disciplines. Fa dos anys que es va deixar de celebrar el de trial, que portava molts anys al calendari, i des de l’any 2021 no se celebra el de motocròs. La causa és que la Federació Catalana no concedeix ajuts als clubs per sufragar part de l’organització com feia antany.No obstant, alguns clubs de la província, com el Moto Club Segre, el Club Esportiu Amics del Motor d’Almacelles i el Moto Club Circuit El Terré d’Almenar intenten reflotar el certamen de motocròs si hi ha consens. “Per la nostra part estem oberts a reobrir-lo, perquè seria bo per al motociclisme lleidatà”, apunta Francesc Giralt, el club d’Almenar, que era dels pocs que organitzava proves del Provincial tant de motocròs com de trial.Lluís Capdevila, per la seua part, assegura que “seria bo que tots els clubs que fem curses de motocròs el recuperéssim, amb l’objectiu de fomentar sobretot la base i també per donar un servei al pilot amateur que només ve a entrenar-se, perquè tingués l’oportunitat de competir.”

Llicències de temporada entre 282 euros i 539 i d’un dia a 98 €

Tramitar una llicència a la Federació Catalana oscil·la entre els 282 euros que val la Social als 539 la Sènior, preus que tenen un descompte si es fa a través d’un club, que aleshores costen 252 i 479 euros, respectivament. La júnior val 450 si es fa com a club i 510 si és independent, mentre que la cadet ascendeix a 242 i 302, i la juvenil i aleví, entre 208 i 268, respectivament.D’aquesta manera, les llicències puntuals costen 98 euros si es tracta d’una fitxa social per a un dia de cursa, 124 si són dos dies i 135 si són de tres, mentre que la de nen val 68, 88 i 108 euros, respectivament. Les d’entrenament oscil·len entre els 15 i 29 euros.