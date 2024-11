Festín para reencontrarse

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida venció y convenció ante L’Escala (4-0) con el mejor partido de toda la temporada, no tan solo por los goles, tres en la primera parte, si no por la sensación de superiodad que mostró durante todo el encuentro pudiendo haber ampliado aún mas el marcador. Al descanso, Sauret, Wilber y Souleymane ya habían sentenciado el partido en una primera parte en la que los de Gabri se fueron a los vestuarios por primera vez en la temporada por delante en el marcador. En el último minuto, Samsó anotó el 4-0 final que ponía fin a la mala dinámica del Atlètic Lleida, que encadenaba cinco partidos sin ganar y ahora abandona la zona peligrosa de la tabla, en undécima plaza con 11 puntos.

El partido empezó con un ritmo altísimo, y llegadas constantes a las áreas de ambos equipos. El primer gol marcó el partido, sobre todo en lo mental. Souleymane envió el balón al cielo del barrio de Cappont hacia el vértice izquierdo del área, donde apareció Nil Sauret para protagonizar una de las acciones técnicas de la temporada. Controló el balón con la espuela de la pierna derecha y sin dejar que el esférico tocara el suelo lo empaló con el pie izquierdo con un tiro cruzado medido de forma milimétrica y que acabó en gol tras golpear en el palo (1-0), para conseguir que los Gabri se adelantaran en el marcador por primera vez en la temporada.A partir de ahí, el equipo fue creciendo en confianza y le iba comiendo el terreno a L’Escala. En el minuto 40, y tras varias llegadas locales, una gran combinació entre Ortega, Sauret y Moró, dejó a este último en tres cuartos de campo con espacio para conducir y ceder el balón en el perfil izquierdo a Wilber. Controló el ex de la Montanyesa con pierna derecha, golpeó cruzado a la salida de Jona para marcar el segundo gol antes del descanso (2-0). Cuando parecía que los primeros 45 minutos acabarían así, otra combinación del cuarteto del medio campo dejó a Sauret de nuevo en disposición de ejecutar el último pase cerca del área. El centrocampista encontró a Souleymane con un pase con el exterior del pie y el delantero definió de nuevo cruzado para batir a un Jona que vió como no había manera de parar la sangría defensiva del equipo gerundense, que se fue al descanso perdiendo por un 3-0 que parecía corto, pese a que el equipo leridano no contaba con su máximo goleador, Boris Garrós, que se perdió el partido por lesión tras haber sido titular en todos los anteriores.En la segunda parte, se podía pensar que el ritmo del partido bajaría, pero no fue así. Prueba de ello las ocho tarjetas amarillas que se vieron, además de la cantidad de oportunidades desaprovechadas por los locales para ampliar aun más la distancia. Primero fue Wilber, que remató por encima del larguero. Un minuto después Sauret, solo en el interior del área, chutó a las manos de Jona, mientras que Joanet se topó con la madera izquierda. El equipo visitante tuvo solo una ocasión en todo el partido, en una carrera a la espalda de la defensa de Ferri, que se plantó ante Pau Torres en el mano a mano. El portero, que se mostró muy seguro a lo largo de todo el partido, intuyó hacia donde dispararía el delantero de L’Escala y atajó así el balón evitando que recortaran distancias. Se sucedieron los cambios y el partido sí que bajó de ritmo en el tramo final, con un Atlètic Lleida saboreando la victoria y los visitantes pretendiendo no recibir mas goles.En el tiempo de descuento, Marcel Samsó, recuperó un balón en una zona muy avanzada plantándose así delante del portero Jona, definió por abajo con pierna izquierda y cerró el partido de la mejor manera posible para un equipo que llevaba cinco jornadas sin conocer la victoria y que se reencontró con el triunfo con brillantez.

El entrenador del Atlètic Lleida, Gabri García, reconoció que “el equipo necesitaba sacarse las malas sensaciones a nivel de resultados y una victoria así da confianza”. El técnico lo reivindió porque “en los partidos que hemos perdido, a excepción de ante el Sabadell B, creo que habíamos estado bien y no tuvimos ningún premio. Estoy feliz por el trabajo y el compromiso del equipo porque ha creído en la idea y hoy hemos tenido recompensa”.

En esa línea, el técnico de Sallent dijo que “siempre intentamos salir con intensidad en los partidos. Hoy lo hemos logrado y creo que de aquí han venido los goles en el primer tiempo”.Además, ante la baja de su máximo goleador, Boris Garrós, el entrenador reivindicó que “tenemos una plantilla con jugadores que nos dan cosas diferentes y estoy seguro que todos los atacantes y también Boris nos van a dar muchos goles”.Al ser preguntado por el sistema de juego, respondió con ironia que “como hemos ganado, ahora este sistema, con rondo en el centro del campo, es fantástico, pero llevamos partidos jugando así que habíamos perdido. Hay muchos factores que hacen que haciendo casi lo mismo un día golees y el otro pierdas. Al final el tema es creer en lo que haces siempre y nosotros lo hacemos”.