Victoria de quilates del Hiopos Lleida

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida volvió a convertir el Barris Nord en un fortín para sumar su tercera victoria de la temporada (80-70), la tercera consecutiva, después de tumbar a un Andorra que sucumbió ante la persistencia de un equipo leridano que remontó en un gran último cuarto. El 26-10 del último periodo fue decisivo, igual que la defensa que permitió a los de Encuentra creer en un triunfo que sellaron gracias a los triples de Muric y Bropleh y la garra que encarnan Rafa Villar y Pierre Oriola.

El Hiopos Lleida arrancó muy enchufado, con un parcial de 5-0 con triple de Walden, de nuevo actuando de base tras la marcha de Dee Bost, y un contragolpe de Hasbrouck tras robo. La réplica del Andorra no se hizo esperar y dos canastas seguidas de Harding, el MVP de la Liga del mes de octubre, apretó el marcador (5-4). El partido era eléctrico y no había tregua. Era un intercambio constante de golpes. Otras dos canastas seguidas de Muric y Hasbrouck devolvieron la renta de cinco puntos a los leridanos (9-4), anulada tras un triple de Rafa Luz y una bandeja de Lammers que situaba el primer empate (9-9). Dos tiros libres de Villar y un 2+1 de Bozic volvieron a situar al Hiopos cinco puntos arriba (16-11), pero la entrada de Doumbouya, que reaparecía tras un mes de baja, fue clave para que los andorranos acabaran el cuarto perdiendo únicamente de un punto (19-18). El segundo asalto comenzó con el mismo guión, con réplica y contraréplica. Harding demostró su gran estado de forma y al poco de iniciarse el cuarto puso por primera vez en ventaja a su equipo (21-22), aunque Bozic le dio la vuelta con un triple. El partido no bajaba en intensidad y los cambios en el mando del luminoso fueron una constante en este periodo. Liderado por Harding, el Andorra abrió una pequeña brecha de 4 puntos (25-29) que el Hiopos enjuagó rápidamente con un 2+1 de Walden y una canasta de Paulí (30-29). Dos triples de Muric, ayer desatado desde los 6,75, permitieron a los leridanos recuperar la renta de 5 puntos (37-32) a tres minutos del descanso. Pero ahí el Hiopos sufrió una importante desconexión que a punto estuvo de costarle el partido. El Andorra, pese a jugar sin bases, lo aprovechó para endosarle un parcial de 2-14, con un Harding letal, que le permitió irse al intermedio ganando por siete, ventaja que incrementó hasta los ocho (39-46) con otro triple de su MVP al comenzar la segunda mitad.El Hiopos caminaba sobre el alambre. No conseguía correr porque no lograba cerrar el rebote en su zona, donde los andorranos eran los amos (25 capturas a 37 al final del tercer periodo, 15 de ellas en ataque). Pese a ello y a una mal selección de tiro y pérdidas infantiles, los de Encuentra nunca bajaron los brazos ni se rindieron. Bropleh, inédito en la primera mitad, apareció tímidamente y junto a algún destello de Hasbrouck en forma de triple y Villar, el cuadro leridano llegó vivo al último asalto, a pesar de que Harding situaba el 54-60 sobre la bocina de final de cuarto.Okoye, nada más comenzar, recuperó los ocho de renta para el Morabanc, peró ahí comenzó la operación remontada liderada por Muric y Bropleh. Un triple del esloveno y una canasta del estadounidense redujeron la renta a tres puntos (59-62), obligando a parar el partido a Lezkano, que ya había sido castigado con una técnica. La intensidad de Villar forzó una pérdida rival y Oriola situaba a los suyos a un solo punto (61-62) en un Barris Nord entregado.Bropleh estaba desatado y continúo con su festival. Con dos triples consecutivos le dio la vuelta al marcador (67-64), completando un parcial de 13-2 a casi cinco minutos para el final de un duelo igualadísimo. Aún quedaba un mundo, pero el Hiopos iba en subida y el Andorra en clara bajada. Solo Harding aguantaba a su equipo (72-70) hasta que Muric dio el hachazo con un triple para situar el 75-70 a un minuto del final. Lezkano pidió otro tiempo muerto, pero de vuelta sus hombres no estuvieron finos y Bropleh le birló la bola a su par para situar el 77-70 ante el delirio de la afición, que estallaría segundos después con el tercer triplazo del estadounidense para sellar una victoria de muchos quilates que sitúan al Hiopos Lleida con dos victorias de margen sobre el descenso.