Pasan en los penaltis

El Lleida CF debutó ayer con buen pie en la Copa Catalunya, eliminando al Prat, de Tercera RFEF, en la tanda de penaltis (5-6), tras el 1-1 con el que acabó un partido con poco ritmo y muchas caras poco habituales. Lladonosa, Yeray y los juveniles Marcel Flotats y Pol Escoll debutaron con el conjunto azul y tuvieron un papel descado en el encuentro, que empezó ganando el Prat, hasta que Gené igualó en el 34.

Al Lleida le tocó remar a contracorriente desde un inicio, porque el Prat se adelantó en la primera ocasión, un balón largo que Lamelas recogió totalmente solo para entregarle el gol en bandeja a Javi García (1-0). Obligado a reaccionar, el conjunto de Marc Garcia empezó a merodear el área rival y tuvo tres ocasiones casi consecutivas que no encontraron portería. El equipo local volvió a avisar con un tiro de Lamelas, hasta que Adri Gené empató en el 34 (1-1). En la segunda mitad, Marc Garcia introdujo muchos cambios y uno de ellos, el juvenil Pol Escoll, tuvo el 1-2 en sus botas en un pase atrás de Naranjo que, solo ante la portería, no pudo rematar al ser embestido por un defensa, en una acción que el árbitro no consideró penalti en el 67. Ya en el añadido, Yeray anotó un gol anulado por un fuera de juego dudoso.La eliminatoria se resolvió en la tanda de penaltis, en la que el Lleida anotó sus seis lanzamientos, hasta que Pino falló por el Prat, sellando así el pase de los leridanos a la siguiente ronda.

El Mollerussa se clasificó ayer para la siguiente ronda de la Copa Catalunya, aunque lo hizo sufriendo más de la cuenta ante el Vilafranca, de Lliga Elit. La eliminatoria se decidió tras una larga tanda de penaltis, que alcanzó los 24 lanzamientos y decidió Lamin para el Mollerussa, después del 2-2 en los 90 minutos.

Moha El Yaagoubi presentó un equipo con muchas novedades y el conjunto del Pla d’Urgell sufrió para encontrar su mejor juego y generar ocasiones. Sin embargo, tuvo la primera para adelantarse en el minuto 26 y el Vilafranca respondió al filo del descanso. Tras el paso por los vestuarios, el Mollerussa fue el primero en acercarse al área rival y poco después, Jordi Puig remató de cabeza un centro y anotó el 0-1. A partir de ahí, despertó el Vilafranca y Mane Valdivia igualó el partido con un tiro desde la frontal del área (1-1). El colegiado castigó al Vilafranca con penalti protestado en el 83, que Zourdine transformó (1-2). Pero el Vilafranca no desfalleció y Adri Toro volvió a igualar en el 89 para provocar los penaltis. La eliminatoria se decidió para el Mollerussa desde el punto fatídico, ya que estuvo más acertado en una interminable tanda, en la que el Vilafranca falló en las cuatro oportunidades que tuvo para sentenciar la tanda tras sendos errores del Mollerussa y acabó sucumbiendo por 6-7, errando de nuevo tras el gol de Lamin.

Marc Garcia: “Los jugadores menos habituales han sido los mejores”

El técnico del Lleida, Marc Garcia, consideró que su equipo hizo un “buen partido, en el que hemos hecho muchos cambios de estructura” y valoró especialmente el papel de jugadores poco habituales como Musa Isah y Yeray Álvarez: “Necesitaban tener ritmo y sentirse partícipes del juego y han sido los mejores”, destacó el técnico. Además, también alabó a los dos juveniles, de quienes dijo que “han competido bien. Espero que estén contentos y que la gente de la cantera vea que se puede debutar”.