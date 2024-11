Passen per penals

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida CF va debutar ahir amb bon peu a la Copa Catalunya, eliminant el Prat, de Tercera RFEF, en la tanda de penals (5-6), després de l’1-1 amb el qual va acabar un partit amb poc ritme i moltes cares poc habituals. Lladonosa, Yeray i els juvenils Marcel Flotats i Pol Escoll van debutar amb el conjunt blau i van tenir un paper destacat en el duel, que va començar guanyant el Prat, fins que Gené va igualar en el 34.

Al Lleida li va tocar remar a contracorrent des d’un inici, perquè el Prat es va avançar en la primera ocasió, una pilota llarga que Lamelas va recollir totalment sol per entregar el gol amb safata a Javi García (1-0). Obligat a reaccionar, el conjunt de Marc Garcia va començar a rondar l’àrea rival i va tenir tres ocasions gairebé consecutives que no van trobar porteria. L’equip local va tornar a avisar amb un tret de Lamelas, fins que Adri Gené va empatar en el 34 (1-1). A la segona meitat, Marc Garcia va introduir molts canvis i un d’ells, el juvenil Pol Escoll, va tenir l’1-2 a les botes en una passada enrere de Naranjo que, sol davant de la porteria, no va poder rematar al ser envestit per un defensa, en una acció que l’àrbitre no va considerar penal en el 67. Ja en l’afegit, Yeray va anotar un gol anul·lat per un fora de joc dubtós. L’eliminatòria es va resoldre en la tanda de penals, en la qual el Lleida va anotar els seus sis llançaments, fins que Pino va fallar pel Prat, cosa que segellar el pas dels lleidatans a la següent ronda.

El Mollerussa es va classificar ahir per a la següent ronda de la Copa Catalunya, encara que ho va fer patint més del compte davant del Vilafranca, de Lliga Elit. L’eliminatòria es va decidir en una llarga tanda de penals, que va assolir els 24 llançaments i va decidir Lamin per al Mollerussa, després del 2-2 en els 90 minuts.

Moha El Yaagoubi va presentar un equip amb moltes novetats i el conjunt del Pla d’Urgell va patir per trobar el seu millor joc i generar ocasions. Tanmateix, va tenir la primera per avançar-se en el minut 26 i el Vilafranca va respondre al tall del descans. Després del pas pels vestidors, el Mollerussa va ser el primer a atansar-se a l’àrea rival i poc després Jordi Puig va rematar de cap una centrada i va anotar el 0-1. A partir d’allà, va despertar el Vilafranca i Mane Valdivia va igualar el duek amb un cacau des de la frontal de l’àrea (1-1). El col·legiat va castigar el Vilafranca amb penal protestat en el 83, que Zourdine va transformar (1-2). Però el Vilafranca no va defallir i Adri Toro va tornar a igualar en el 89 per provocar els penals. L’eliminatòria es va decidir per al Mollerussa des del punt fatídic, ja que va estar més encertat en una interminable tanda, en la qual el Vilafranca va fallar en les quatre oportunitats que va tenir per sentenciar la tanda després de sengles errors del Mollerussa i va acabar sucumbint per 6-7, fallant de nou després del gol de Lamin.

Marc Garcia: “Els jugadors menys habituals han sigut els millors”

El tècnic del Lleida, Marc Garcia, va considerar que el seu equip va fer un “bon partit, en el qual hem fet molts canvis d’estructura”, i va valorar especialment el paper de jugadors poc habituals com Musa Isah i Yeray Álvarez. “Necessitaven tenir ritme i sentir-se partícips del joc i han estat els millors”, va destacar el tècnic. A més, l’entrenador del Lleida també va lloar els dos juvenils, de qui va dir que “han competit bé. Espero que estiguin contents i que la gent del planter vegi que es pot debutar”.