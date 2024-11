El AEM amarra un punto

El AEM hizo bueno ayer el dicho de ‘si no puedes ganar, al menos no pierdas’ en su visita al Cacereño (0-0), en la que sacó un punto tras un duelo trabado, sin nada de ritmo y aún menos ocasiones. En sus dos últimos partidos fuera, el conjunto leridano había mostrado una versión muy sólida, pero había perdido condenado por acciones puntuales. En cambio, ayer estuvo siempre mentalizado en no cometer el mismo error para amarrar un empate ante un rival invicto en su casa y que venía de encadenar tres victorias.

Así, el equipo leridano logra su primer empate en Liga y acumula siete de los últimos nueve puntos, tras las dos recientes victorias en casa, gracias a tres porterías a cero seguidas, ayer la primera fuera. Por ello, queda a dos puntos del play off, con un partido menos que el Logroño, que marca la promoción.Para tratar de buscarle las costuras a la férrea defensa local, Rubén López cambió su 4-2-3-1 para salir con un 4-4-2 en rombo, que no resultó efectivo para crear más peligro. De hecho, en el primer tiempo el conjunto leridano solo se acercó en jugadas a balón parado y un tiro lejano de Palacios, mientras que el Cacereño estuvo más prolífico en ataque. El equipo extremeño supo sacar más partido de un guion con contantes balones largos y saques de banda y tuvo las ocasiones más claras antes del descanso. La primera fue en el minuto 20, cuando Lezcano se encontró con una imperial Laura Martí en un remate llegando desde atrás. Sin embargo, ya en el 45, la portera de Guissona no pudo blocar un balón en una disputa en el área y este cayó en segunda instancia a Nora, que desde la frontal del área pequeña y con poca oposición, remató por encima del larguero.El conjunto leridano mejoró tras el paso por los vestuarios y dejó al Cacereño sin opciones de generar peligro, más allá de dos tímidos intentos de Okuma en los últimos 10 minutos. Pese a un brillante papel en defensa, no estuvo mucho más lúcido en ataque durante la segunda mitad, en la que reapareció Meri Martorell tras una operación de apendicitis. Las únicas ocasiones leridanas también se acumularon en los instantes finales, primero en una internada de Gestera que, tras unos rebotes, no pudo rematar Mery Martí y, ya en el 90, en una volea de Atiq tras una falta lateral, que golpeó en el brazo de una defensa sin que la árbitra pitara penalti y evitando que el balón llegara a la portería para certificar un empate justo por lo poco que se vio sobre el césped.

El técnico del AEM, Rubén López, dejó claro que “sacar un punto es importante, porque el rival venía de tres victorias seguidas y no encaja en casa” y le dio mucha importancia a dejar la portería a cero: “Hemos concedido muy poco y este es el camino, controlar los detalles fuera de casa y no encajar, porque siempre puedes tener alguna ocasión para marcar y llevarte el partido”, señaló.

Además, el entrenador reconoció que “ha sido exactamente el partido que preveíamos y también el que queríamos hacer, sobre todo en defensa”. En esa línea, admitió que “en ataque nos ha faltado hacer más cosas, tener más balón para poder sacar la victoria”. “Era importante que las delanteras intentasen tener balones de espalda para que se incorporasen las laterales, pero no lo hemos encontrado casi nunca y todo ha quedado en poder generar algo a balón parado”, añadió el entrenador, que justificó el cambio de sistema en la intención de que “queríamos que las centrales rivales saltasen para atacar con las delanteras al espacio, pero no lo hemos logrado”.Por su parte, Marta Gestera también dijo que “nos hemos encontrado el partido que pensábamos y el punto es bueno, pero veníamos con la intención de sumar los tres”. Además, Maryame Atiq destacó que “era importante mantener la portería a cero para dejar atrás la desconfianza y la inseguridad fuera”. “Estamos haciendo un bloque sólido y maduro. Vamos a ponerlo difícil”, zanjó.

El Cacereño colabora con la recogida del AEM por la dana

El Cacereño entregó al AEM productos que había recogido durante la semana para que el club leridano los añada a la recogida solidaria que ha llevado a cabo en el Recasens para los afectados de la dana en Valencia. La plantilla, que salió al campo con una camiseta con el lema ‘Força Valencia. Contigo Paiporta (la localidad de Andrea Palacios)’, cargó el material en el autobús y lo unirá al que ha recolectado para entregarlo esta semana.