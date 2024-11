Demasiado rival

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Cadí encajó su segunda derrota consecutiva tras perder ayer frente al campeón Valencia (56-81), un rival que supo aprovechar la pésima puesta en escena de las leridanas y su desconexión en el último cuarto, fruto de las malas decisiones arbitrales. El equipo que dirige Isaac Fernández nunca tuvo opciones reales de adjudicarse el triunfo, pero firmó buenos minutos y pudo haber dado un susto al Valencia.

Un parcial de salida de 0-10, con dos triples seguidos de Romero y Vitola, obligaron al técnico local a solicitar su primer tiempo muerto cuando no habían pasado ni dos minutos. Palma anotó los primeros puntos del Cadí pero las leridanas siguieron a la deriva. Fernández usó las primeras rotaciones, pero ni así pudo frenar la sangría. El Valencia se puso 19 puntos arriba después de una canasta de Mavunga (2-21), momento en el que el equipo local despertó. Svetlíková fue el revulsivo en el peor momento y un 2+1 de la eslovaca cerró un primer cuarto para olvidar (9-24). El Valencia volvió a pisar el acelerador en el inicio del segundo cuarto, con un parcial de salida de 0-6, cogiendo una máxima diferencia de 21 puntos (9-30). Solo un parcial de 6-0 hizo que el técnico visitante decidiera pedir tiempo muerto a 5:06 del descanso. El Cadí parecía decidido a meterse de nuevo en el partido, pero el partido entró en una fase de constantes errores y lanzamientos de tiros libres que frenaron su reacción. Isaac Fernández gastó un nuevo tiempo muerto con el 22-37 a 1:13 del descanso, Fingall anotó dos tiros libres y Mandic, con el primer triple de las leridanas, dio esperanza para la segunda parte (25-39).

Mandic abrió el tercer cuarto con un 2+1 y encendió a la grada, que vio posible una remontada. La clave era bajar de la barrera psicológica de los 10 puntos, lo que consiguió Murekatete con dos canastas consecutivas (34-42). Nuevo tiempo muerto del Valencia, que mantuvo la calma a pesar de la buena salida del Cadí. Romero anotó un nuevo triple, Soler dos tiros libres y llegaron 4 puntos más de Fingall y Iagupova. Las valencianas volvían a superar los 10 puntos de renta (36-49) e Isaac Fernández no dudó en pedir un nuevo tiempo muerto. Murekatete y Raventós, que se estrenó como titular, volvieron a poner al Cadí a solo 9 puntos, pero una Fingall imparable anotó un nuevo triple. Cada vez que las leridanas se acercaban en el marcador recibían un golpe de realidad. Otra serie de buenas acciones de Svetlíková situaron el 48-56, pero Torrens anotó sobre la bocina. O al menos eso decidieron los colegiados.

Parecía que el Cadí presentaría batalla. Pasaban los minutos y se mantenía a la espera de algún error del campeón. Pero tras el 52-64 de Vitola, los árbitros señalaron una antideportiva a Gervasini muy discutible. Esto dio alas a un Valencia que se convirtió en un rodillo. Se puso 17 puntos arriba después de un triple de Vitola (52-69) e Isaac Fernández tuvo que volver a parar el partido. Pero no había nada que hacer, sus jugadoras estaban completamente fuera del partido. El Valencia siguió anotando y Romero cerró un parcial de 0-16 (52-78). Nuevo tiempo de Fernández y técnica al entrenador del Cadí, que pidió explicaciones a uno de los colegiados. El parcial se fue hasta el 0-19 (52-81). Un marcador completamente engañoso después del trabajo que había hecho el Cadí durante el segundo y tercer cuarto. Gervasini y Murekatete, en un contragolpe, cerraron un encuentro para olvidar, que supuso la cuarta derrota de la temporada. El Cadí visitará el sábado 23 (20.45) la pista del IDK Euskotren, que ayer se impuso al Ardoi (66-93).

Isaac Fernández: “En los primeros 8 minutos no sabemos qué pasó”

El técnico del Cadí, Isaac Fernández, señaló después de la derrota que “de los primeros 8 minutos no puedo hablar de baloncesto, porque no sé qué ha pasado. Después hemos intentado ser un poco más reconocibles, pero hemos fallado algunas ocasiones muy claras. Además, ellas son un rival muy grande, tiene muchos puntos y siempre acaba penalizando tus errores”. El entrenador añadió que “se ha intentado. Sabíamos que sería difícil. Nos llevamos cosas buenas del partido y esperamos que lo malo no vuelva a ocurrir”. Sobre el acierto en el tiro, Isaac Fernández señaló que “al final se trata del momento en que lanzas. Si es en un momento clave puedes tener más opciones de fallar el lanzamiento”.