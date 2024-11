“En la segunda parte hemos tenido actitud”

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

“En el mismo partido hemos visto dos de diferentes. No tengo calificativos para la primera mitad. Hemos tenido mala energía y muy mala mentalidad, seguramente por mi culpa. En la segunda hemos tenido mejor actitud, corriendo un poco más y a base de eso nos hemos ido metiendo en el partido”. Así de claro se mostró Gerard Encuentra, técnico del Hiopos Lleida, en el análisis del papel de su equipo en el WiZink Center. El entrenador quiso sacar conclusiones positivas y destacó que “el equipo ha peleado y competido en el campo del Real Madrid, poniéndose a tres puntos en el último minuto”, pero lamentó que “cuesta mucho dominar toda la segunda parte y por esto no hemos podido culminar la remontada”.

El técnico leridano reiteró que “en la primera parte no nos hemos presentado y a partir del tercer cuarto hemos estado mejor. Hemos corrido, hemos defendido y hemos encontrado tiros liberados. Con esto me quiero quedar y borrar el primer tiempo para aprender”. En esa línea también apuntó que “a medida que han ido entrando los triples, hemos empezado a creer, seguramente ellos se han relajado y al final el partido se ha decidido por detalles”. Además, no quiso entrar a valorar las decisiones arbitrales de los últimos instantes: “En caliente no sabría responder. Solo digo que las faltas del final nos han penalizado mucho, pero las quiero analizar en vídeo porque ahora no podría ser objetivo”, señaló.

Por su parte, el entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, declaró que “en el tercer cuarto, ellos han empezado bien y nosotros nos hemos venido abajo mentalmente. Teníamos que haber estado más preparados para su reacción en la segunda parte”. El entrenador del conjunto blanco apuntó que “este era un partido que había que sacar y la verdad es que ahora nos vendrá bien el parón de la competición para recuperar fuerzas y refrescar la cabeza, porque sabemos que la Liga es dura”.

Los 5 internacionales, con sus selecciones

La expedición del Hiopos regresó ayer a Lleida sin los cinco internacionales que han sido convocados por sus selecciones para participar en la Ventana FIBA de clasificación para el Eurobasket 2025. Rafa Villar y Oriol Paulí se incorporarán hoy a la concentración de la selección española en Guadalajara, mientras que el croata Luka Bozic, el esloveno Edo Muric y el finlandés Alex Madsen volaron a sus países de origen.

«En la primera parte no nos hemos presentado y a partir del tercer cuarto hemos estado mejor»

Esta semana podría ser clave para cerrar de una vez por todas el fichaje de Elvar Fridriksson. Al parecer el islandés logró un compromiso del club griego Maroussi de que le dejaría marchar después del último partido jugado ayer, que perdió por 80-84 y en el que Fridriksson anotó 16 puntos y repartió 5 asistencias. Por otra parte, el Hiopos también rastrea el mercado en busca de otro pívot para reforzar el debilitado juego interior.

«En el tercer cuarto ellos han empezado bien y nosotros nos hemos venido abajo mentalmente»

Completada la octava jornada, la Liga está más apretada que nunca, tanto por arriba como por abajo. En lo que concierne al Hiopos, ayer perdieron cuatro de sus rivales directos ahora mismo, como son Girona, Bilbao, Andorra y Baskonia, que cayó por un punto en Zaragoza. Por arriba, el Gran Canaria se sitúa con cinco triunfos, igual que el Barça después de vencer ayer al Valencia, al que da alcance en la clasificación.

Esperan a Fridriksson y buscan a otro pívot

Esta semana podría ser clave para cerrar de una vez por todas el fichaje de Elvar Fridriksson. Al parecer el islandés logró un compromiso del club griego Maroussi de que le dejaría marchar después del último partido jugado ayer, que perdió por 80-84 y en el que Fridriksson anotó 16 puntos y repartió 5 asistencias. Por otra parte, el Hiopos también rastrea el mercado en busca de otro pívot para reforzar el debilitado juego interior.

Derrotas de Baskonia, Andorra, Girona, Bilbao

Completada la octava jornada, la Liga está más apretada que nunca, tanto por arriba como por abajo. En lo que concierne al Hiopos, ayer perdieron cuatro de sus rivales directos ahora mismo, como son Girona, Bilbao, Andorra y Baskonia, que cayó por un punto en Zaragoza. Por arriba, el Gran Canaria se sitúa con cinco triunfos, igual que el Barça después de vencer ayer al Valencia, al que da alcance en la clasificación.