Reválida para el Vila-sana

Los duelos entre el Vila-sana y el Fraga ya son un clásico desde hace unas temporadas en la OK Liga, pero el de este mediodía (13.00/Esport3) en el municipal del Pla d’Urgell tiene tintes de revancha después de la derrota sufrida por las leridanas a manos de las aragonesas en la final de la pasada Champions League, que se decidió en la tanda de penaltis.

Aunque el técnico local Lluís Rodero restó ayer importancia a este hecho, reconoció que “todo el mundo cuando pierde contra un equipo, y más cuando es en una final de Champions, luego lo quiere ganar, pero nosotros tenemos que aislarnos de todo esto y continuar en la línea en la que estamos, jugando bien y cumpliendo con los objetivos y la forma de jugar que queremos. Lo que realmente importa es que mañana –hoy– seamos el Vila-sana, con nuestro modelo de juego y con él tenemos muchos opciones de sacar los tres puntos”.

El Vila-sana llega al duelo como líder gracias a su mejor average respecto al Telecable Gijón, el otro equipo que hasta la fecha también lo ha ganado todo. En cambio, el Fraga que dirige el leridano Lluís Capdevila, ha sufrido ya dos reveses en forma de derrota, la última el pasado miércoles en casa precisamente ante el cuadro asturiano. De ahí que otra derrota le dejaría casi descartado en la lucha por el título de Liga, ya que esta temporada no hay play off y el campeón será el más regular. “Nos jugamos tres puntos importantes y ganar sería dar un golpe sobre la mesa, porque se trata de un rival con más calidad, de nuestra liga y que ganarle sería muy importante”, señaló Rodero, que también hizo un llamamiento a la afición. “Es un buen día para venir y apoyar al equipo, porque estas jugadoras se lo merecen”, apuntó.

El técnico leridano tendrá un contratiempo de última hora, ya que Dai Silva recibió durante el entrenamiento de ayer un golpe en una mano y es seria duda para jugar hoy.

El Alpicat recibe al Igualada y el Llista visita al Caldes

El Lleidanet Alpicat, colista de la OK Liga, intentará hoy (20.00) romper el maleficio y lograr la primera victoria de la temporada y de su historia en la máxima categoría. Su rival será el Igualada, vigente campeón de la Europe Cup y que llega tras endosarle sendas goleadas a Vic y Sant Just. Su entrenador, Sito Expósito, reconoció que “comienza a ser obligatorio ganar, no solo por la clasificación, que ya es urgente, sino porque el equipo necesita un premio a todo el trabajo que está haciendo para no caer en el desánimo, por eso el partido de hoy es determinante”, afirmó.Por su parte, el Pons Lleida jugará a la misma hora en la pista del Caldes, un rival que la pasada campaña le dejó fuera de Europa, aunque al final pudo acceder por invitación. Los listados buscarán la cuarta victoria, que sería la tercera lejos del Onze de Setembre y que para el técnico Edu Amat “supondría dar un golpe sobre la mesa y confirmar que queremos estar en la zona de arriba”, comentó. Destacó que “lo importante es sumar de tres en tres y fuera de casa es muy complicado puntuar, así que tendremos que estar concentrados los 50 minutos”. Sergi Duch volverá a vestirse de corto, pero aún no está en condiciones para jugar.