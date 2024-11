Revàlida per al Vila-sana

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

Els duels entre el Vila-sana i el Fraga ja són un clàssic des de fa unes temporades a l’OK Lliga, però el d’aquest migdia (13.00/Esport3) al municipal del Pla d’Urgell té aire de revenja després de la derrota encaixada per les lleidatanes en mans de les aragoneses a la final de la passada Champions League, que es va decidir a la tanda de penals.

Malgrat que el tècnic local Lluís Rodero va restar ahir importància a aquest fet, va reconèixer que “tothom quan perd contra un equip, i més quan és en una final de Champions, després el vol guanyar, però nosaltres hem d’aïllar-nos de tot això i continuar en la línia en la qual estem, jugant bé i complint els objectius i la forma de jugar que volem”.

“El que realment importa és que demà –avui– siguem el Vila-sana, amb el nostre model de joc i amb ell tenim molts opcions de treure els tres punts”, va insistir.

El Vila-sana arriba al duel com a líder gràcies al seu millor average respecte al Telecable Gijón, l’altre equip que fins a la data també ho ha guanyat tot. En canvi, el Fraga que dirigeix el lleidatà Lluís Capdevila ha patit ja dos revessos en forma de derrota, l’última dimecres a casa precisament davant del quadre asturià. Per això una altra derrota el deixaria gairebé descartat en la lluita pel títol de Lliga, ja que aquesta temporada no hi ha play-off i el campió serà el més regular. “Ens hi juguem tres punts importants i guanyar seria donar un cop sobre la taula, perquè es tracta d’un rival amb més qualitat, de la nostra lliga i guanyar-lo seria molt important”, va assenyalar Rodero, que també va fer una crida a l’afició. “És un bon dia per venir i recolzar l’equip, perquè aquestes jugadores s’ho mereixen”, va apuntar.

El tècnic lleidatà tindrà un contratemps d’última hora, ja que Dai Silva va rebre durant l’entrenament d’ahir un cop en una mà i és seriós dubte per jugar avui.

L’Alpicat rep l’Igualada i el Llista visita el Caldes

El Lleidanet Alpicat, cuer de l’OK Lliga, intentarà avui (20.00) trencar el malefici i aconseguir la primera victòria de la temporada i de la seua història a la màxima categoria. El rival serà l’Igualada, vigent campió de la Europe Cup i que arriba després d’endossar golejades a Vic i Sant Just. El seu entrenador, Sito Expósito, va reconèixer que “comença a ser obligatori guanyar, no només per la classificació, que ja és urgent, sinó perquè l’equip necessita un premi a tot el treball que està fent per no caure en el desànim, per això el partit d’avui és determinant”, va afirmar.

Per la seua part, el Pons Lleida jugarà a la mateixa hora a la pista del Caldes, un rival que la passada campanya el va deixar fora d’Europa, encara que al final hi va poder accedir per invitació. Els llistats buscaran la quarta victòria, la tercera lluny de l’Onze de Setembre i que per al tècnic Edu Amat “suposaria donar un cop sobre la taula i confirmar que volem ser a la zona de dalt”, va comentar. Va destacar que “l’important és sumar de tres en tres i fora de casa és molt complicat puntuar, així que haurem d’estar concentrats els 50 minuts”. Sergi Duch tornarà a vestir-se de curt, però encara no està en condicions per jugar.