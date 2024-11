Prórroga fatal

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Isaac Fernández dando instrucciones a sus jugadoras. - ÁREA 11

El Cadí encajó su tercera derrota consecutiva tras perder ayer ante el IDK Euskotren (77-73), en un partido que se decidió en el tiempo extra. El equipo leridano no estuvo nada acertado, especialmente desde la línea de tiros libres (13 lanzamientos fallados) y Murekatete, que brilló con luz propia (27 puntos y 6 rebotes), tuvo la victoria en sus manos desde los 4,57 metros. Pero sus dos tiros no entraron y el duelo terminó en una prórroga en la que siguió la maldición para el conjunto del Alt Urgell.

El partido fue muy igualado en su inicio, con un Cadí que se adjudicó el primer cuarto (17-18) gracias a 8 puntos seguidos de Murekatete. El IDK cogió una pequeña renta en el arranque del segundo parcial, pero el equipo de Isaac Fernández volvió a meterse en la pelea. Con Baines muy fuerte bajo los aros, las leridanas aguantaron el tirón de las vascas, que se marcharon al descanso con 3 puntos de renta (34-31). El tercer cuarto tuvo muchos errores y fue un constante intercambio de golpes que no benefició a ninguno de los dos equipos, aunque el IDK siguió manteniendo el dominio (47-44). Las locales alcanzaron una máxima renta de 9 puntos (53-44), aunque Aguilar, con el segundo triple del Cadí, abrió la reacción de las leridanas, que llegaron a darle la vuelta al marcador con el tercer triple de la base (58-59). Parecía que el conjunto de Isaac Fernández iba camino de la victoria ante un IDK que no sabía reaccionar. De hecho, el Cadí se puso 5 puntos arriba a 1:03 del final (59-64), pero encajó 5 puntos determinantes. A falta de 5.9 segundos, Murekatete dispuso de dos tiros libres para ganar el partido, pero falló los dos y el duelo se fue a la prórroga. Un duro golpe que el Cadí no digirió.

La pívot ruandesa falló sus dos tiros libres cuando solo quedaban 6 segundos para terminar el encuentro

Las vascas, con un mayor acierto, especialmente desde la línea exterior, castigaron a una floja defensa leridana. Los triples de Buch y Prieto pusieron las cosas muy complicadas, ya que además el Cadí siguió fallando tiros libres. Con 12.5 segundos para el final y el 75-71 en el marcador, Baines falló sus dos tiros libres y Murekatete estuvo a punto de recuperar un balón. Aunque los árbitros, en una decisión polémica, señalaron falta a la pívot. La ruandesa anotó a 7.5 segundos del final para el 75-73, pero Buch no se puso nerviosa en su turno desde la línea de personal y sentenció, sin que el Cadí tuviera ya ni siquiera tiempo de recortar diferencias.

El Robles Lleida perdió ayer en casa ante uno de los mejores equipos de la categoría, el Segle XXI, mostrando una imagen muy pobre ambos conjuntos (39-54). El partido empezó muy marcado por las faltas, pero la buena defensa de las leridanas impidió que las visitantes se fuesen en el marcador. El segundo cuarto fue igualmente bajo en anotación, dejando un 21-21 al descanso. La segunda mitad fue un despropósito, con un parcial de 0-14 en el tercer cuarto y con un último con muchos errores en ambos lados de la cancha. El entrenador del Robles Lleida, Rubén Petrus, destacó que el gran problema del partido fue dejar que “nos doblasen en rebotes” cuando ya sabían que el Segle XXI era “un rival muy físico en la pintura y que nos podía ganar el rebote”.