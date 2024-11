Pròrroga fatal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cadí va encaixar la tercera derrota consecutiva al perdre ahir davant de l’IDK Euskotren (77-73), en un partit que es va decidir en el temps extra. L’equip lleidatà no va estar gens encertat, especialment des de la línia de tirs lliures (13 llançaments fallats) i Murekatete, que va brillar amb llum pròpia (27 punts i 6 rebots), va tenir la victòria a les mans des dels 4,57 metres. Però els seus dos tirs no van entrar i el duel va acabar en una pròrroga en la qual va seguir la maledicció per al conjunt de l’Alt Urgell.

El matx va ser molt igualat en el seu inici, amb un Cadí que es va adjudicar el primer quart (17-18) gràcies a 8 punts seguits de Murekatete. L’IDK va agafar una petita renda en l’arrancada del segon parcial, però l’equip d’Isaac Fernández va tornar a ficar-se en la brega. Amb Baines molt forta sota els cèrcols, les lleidatanes van aguantar l’estrebada de les basques, que van marxar al descans amb 3 punts de renda (34-31). El tercer quart va tenir molts errors i va ser un constant intercanvi de cops que no va beneficiar cap dels dos equips, encara que l’IDK va continuar mantenint el domini (47-44). Les locals van assolir una màxima renda de 9 punts (53-44), malgrat que Aguilar, amb el segon triple del Cadí, va obrir la reacció de les lleidatanes, que van arribar a donar la volta al marcador amb el tercer triple de la base (58-59). Semblava que el conjunt d’Isaac Fernández anava camí de la victòria davant d’un IDK que no sabia reaccionar. De fet, el Cadí es va posar 5 punts a dalt a 1:03 del final (59-64), però va encaixar 5 punts determinants. A falta de 5.9 segons, Murekatete va disposar de dos tirs lliures per guanyar el partit, però els va fallar tots dos i el duel se’n va anar a la pròrroga. Un dur cop que el Cadí no va digerir.

La pivot ruandesa va fallar els seus dos tirs lliures quan només quedaven 6 segons per acabar el partit

Les basques, amb més encert, especialment des de la línia exterior, van castigar una fluixa defensa lleidatana. Els triples de Buch i Prieto van posar les coses molt complicades, ja que a més el Cadí va continuar fallant tirs lliures. Amb 12.5 segons per al final i el 75-71, Baines va fallar dos tirs lliures i Murekatete va estar a punt de recuperar una pilota. Encara que els àrbitres, en una decisió polèmica, van assenyalar falta a la pivot. La ruandesa va anotar 7.5 segons del final per al 75-73, però Buch no es va posar nerviosa en el seu torn des de la línia de personal i va sentenciar, sense que el Cadí tingués ja ni tan sols temps de retallar diferències.

El Robles Lleida va perdre ahir a casa davant d’un dels millors equips de la categoria, el Segle XXI, mostrant una imatge molt pobra ambdós conjunts (39-54). El partit va començar molt marcat per les faltes, però la bona defensa de les lleidatanes va impedir que les visitants se n’anessin en el marcador. El segon quart va ser igualment baix en anotació, deixant un 21-21 al descans. La segona meitat va ser un despropòsit, amb un parcial de 0-14 en el tercer quart i amb un últim amb molts errors ald dos costats de la pista.

L’entrenador del Robles Lleida, Rubén Petrus, va destacar que el gran problema del duel va ser deixar que “ens doblessin en rebots” quan ja sabien que el Segle XXI era “un rival molt físic a la pintura i que ens podia guanyar el rebot”.