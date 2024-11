Cros Culleré con 600 atletas

Publicado por Joan Gómez Verificado por Creado: Actualizado:

Unos 600 atletas participaron ayer en la 46 edición del Cros Ciutat de Mollerussa Memorial Josep Ignasi Culleré, que tuvo como recorrido el parque de La Serra y la pista de atletismo. El evento también acogió el Catalán de Cros Corto de la Federació Catalana d’Atletisme, el único federado que se celebra en la demarcación. Joan Bru Gómez, del Hospitalet At., y Marta Mitjans Muñoz, del CA Playas de Castellón, consiguieron los mejores tiempos en la absoluta. Bru fue primero con 05:23, seguido de Jaouad Hssini Zaatot (Alcampo Scorpio 71) con 05:25 y el tercero, Carles Gómez Lozano (Andorra At.) con 05:31. Mitjans fue la más rápida, ganadora en categoría Sub’20 con un tiempo de 06:24. Segunda fue Elia Saura (Valencia Club Atletismo) con 06:27 –y campeona en categoría sénior– y el tercer mejor tiempo fue el de Noelia Medina (Ría Ferrol C. Arenal) con un tiempo de 06.31.

Este campeonato también sirvió para determinar las plazas del relevo absoluto mixto catalán para el Campeonato de España de cros por federaciones. El evento contó con la presencia del secretario general de Deportes, Abel García, y de la presidenta de la Federación Catalana de Atletismo, Mercè Rosich, que participaron en la entrega de trofeos a los ganadores de la carrera junto con el alcalde de Mollerussa, Marc Solsona; el presidente de la AA Xafatolls, Xavi Puigredon, y Mercè Culleré, hija de Josep Ignasi Culleré, así como otros miembros de la familia. Esta es la cuarta ocasión en que el Cros Culleré, organizado por el ayuntamiento de Mollerussa y la Asociación Atlética Xafatolls, es sede de alguna de las pruebas del Campeonato de Catalunya, entre ellas el cros por clubes que se llevó a cabo hace dos años.