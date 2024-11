Torres, seria duda para el estreno en la Europe Cup

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

La lesión que sufrió Fran Torres en la segunda parte del partido que el Pons Lleida jugó el sábado en la pista del Caldes quedará en un susto. El argentino, que fue derribado por el portero en la jugada que acabó en penalti y que significó el 1-3 para los listados, se golpeó el hombro derecho con el suelo en la caída y se lo dislocó. Debido al dolor y a los mareos que sufría fue evacuado en ambulancia al hospital de Mollet, donde consiguieron recolocar la articulación. La buena noticia es que las pruebas radiológicas han descartado cualquier lesión ósea, si bien la dolencia podría requerir de un tiempo de descanso. Es por ello que la participación de ‘Tombita’ Torres en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Europe Cup frente al SK Germania Herringen alemán, previsto para este sábado en el Onze de Setembre (20.30), está seriamente comprometida.

“Le tienen que hacer más pruebas por si tuviera afectados los tendones o los ligamentos, pero parece que, por suerte, todo va a quedar en un susto, ya que en un primer momento nos temimos que fuera una lesión más grave por las muestras de dolor que tenía”, explicó ayer el técnico, Edu Amat, que no lo da por descartado, aunque reconoce que está complicado.

La lesión de Torres se une a la de Sergi Duch, que todavía no ha podido debutar en lo que va de temporada por una lesión en la rodilla derecha que se hizo durante la pretemporada. El capitán listado lleva ya un par de semanas entrenando con patines y la pasada completó varias sesiones, por lo que no se descarta que pueda reaparecer este sábado si finalmente Torres es baja. “Las sensaciones de momento son muy buenas. La rodilla no se me ha inflamado ni he tenido molestias ni dolor después de varias sesiones de entrenamiento seguidas, pero llevo mucho sin jugar y tengo que coger confianza”, explicó Duch. En principio estaba previsto que reapareciera en la vuelta de la Europe Cup dentro de tres semanas.