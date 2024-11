Oriol Jové: “Desde el inicio vi que Lecube merecía una novela”

Tras ocho años de investigación, el periodista leridano Oriol Jové publicó su primer libro: ‘Lecube. El futbolista de Hitler’, una novela que relata la historia real de Juan Gómez de Lecube (Ribadeo, 1902 – Barcelona, 1966), quien fue entrenador de la UE Lleida durante la temporada 1951-52, pocos años después de estar encarcelado en Reino Unido acusado de ser espía de la Alemania nazi.

La primera presentación de la novela será hoy (19.00) en el Camp d’Esports, el primer punto de conexión del autor con Lecube. “Yo descubrí el personaje en segundo de Bachillerato porque había sido entrenador del Lleida en los años cincuenta. Empecé a recabar información sobre él como hice sobre cualquier otro de la historia del club y desde el inicio vi que Lecube merecía una novela”, destacó ayer Jové en declaraciones a SEGRE. Sin embargo, el autor reconoce que “lo que me pedía el cuerpo y lo más fácil era escribir un libro más periodístico, porque yo soy periodista, no escritor, pero una novela es la forma más fácil para que esta historia llegue a más gente”.

De hecho, el relato está escrito en tercera persona, pero desde el punto de vista de Lecube, quien nunca habló sobre su historia personal. Pese a ello, Jové cree que “he hablado con tanta gente y he visto tantos documentos que me he llegado a imaginar como era. Si lo pudiera conocer, creo que acertaría bastante cómo era”. Por ello, en el libro “me permito ciertas licencias en el relato, pero los hechos están todos basados en la realidad”.

Además, sostiene que de no ser por su etapa en el Lleida, “seguro que el personaje no me hubiera causado la misma fascinación”, pese a que su historia recorre puntos de toda España y llega a América. “Realmente es muy complicado decir qué fue Lecube, porque llamó la atención en todas las disciplinas que tocó. Fue un gran jugador, fue espía nazi, también era el primo del lehendakari Aguirre y como entrenador también fue un adelantado a su tiempo”, concluyó Jove.