Objetivo, el cuarto título

El Pons Lleida abre hoy su participación en la WSE Europe Cup recibiendo en el Onze de Setembre al SK Germania Herringen (20.30), en el partido de ida de los octavos de final. El objetivo de los leridanos es obtener un buen resultado de cara a la vuelta, que se disputará en la ciudad alemana de Hamm el 14 de diciembre. “Es una competición que nos hace mucha ilusión. Nuestra ambición está en llegar lejos y en este partido buscamos un buen resultado para afrontar la vuelta con cierta tranquilidad”, explicaba ayer el entrenador Edu Amat. El torneo, la segunda competición continental, se le da bien al club leridano, que se proclamó campeón durante tres años consecutivos –2018, 2019 y 2021– (en 2020 no se disputó por la Covid).

El Pons Lleida afronta el partido con la baja por lesión de Fran “Tombita” Torres, mientras que “Chino” Miguélez no se ha podido entrenar durante toda la semana. En cambio, podría volver al equipo Sergi Duch, recuperado de la lesión que le ha impedido jugar en este inicio de temporada.

Amat hacía ayer una llamada a la afición. “Esperamos que llenen las gradas del Onze de Setembre porque su apoyo es fundamental para hacer un buen papel”. El equipo llega tras seis partidos de Liga sin perder.

El Alpicat busca hoy ante el Alcoi su segunda victoria en la Liga

El Alpicat recibe hoy al Alcoi (20.00) en partido correspondiente a la Jornada 5 de la OK Liga, aplazado en su día como consecuencia de la dana que afectó a la Comunitat Valenciana. El equipo que entrena Sito Expósito busca su segunda victoria en la Liga, tras la conseguida el pasado fin de semana ante el Igualada. “Tenemos ganas de ponernos al día en el calendario y todo lo que sea sumar será bueno”, explicó. “Tras ganar al Igualada estamos felices y contentos porque nos llegó una victoria que creo que merecimos antes. Estoy muy satisfecho del trabajo que estamos haciendo”, indicó. Del Alcoi dijo que “es un buen equipo que nos lo pondrá difícil”.

El Vila-sana quiere resarcirse de su primer revés hoy ante el Voltregà

El Vila-sana quiere reencontrarse hoy en la pista del Voltregà (17.30) con la victoria, después de su primera derrota en la OK Liga Femenina, sufrida el pasado sábado en casa ante el Fraga (1-3). “Las jugadoras son conscientes de que hicieron un buen partido pero no estuvieron acertadas ante puerta y lo pagamos caro”, explicaba ayer el entrenador del equipo, Lluís Rodero, quien no quiere que ese revés afecte al grupo. “Esta semana hemos trabajado bien, tenemos que estar tranquilas porque ante el Fraga fuimos superiores. Tenemos que ser más agresivas y más efectivas en las ocasiones que generamos”, añadió.Insiste en que no está preocupado porque “hubiera sido peor perder jugando mal, por lo que considera que, “más que el Voltregà, me preocupa como estemos nosotras. Somos un buen equipo y si hacemos las cosas bien no es fácil ganarnos”.