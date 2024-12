Duelo de banquillos histórico

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Gerard Encuentra y Jaume Ponsarnau dirimirán hoy (12.30) en el Barris Nord el primer enfrentamiento entre entrenadores leridanos en la historia de la ACB, un duelo entre un técnico, el de Tàrrega, que a sus 53 años ya está más que consolidado en la élite y que acumula la friolera de 446 partidos en la máxima categoría –el quinto del ranking–, y un recién llegado, Gerard –el más joven de la categoría con 34 años–, que quiere reivindicarse entre los grandes.

Alumno contra profesor (ambos coincidieron en el curso de entrenador nacional) en un partido con tintes de permanencia si echamos un vistazo a la clasificación, no en vano ambos equipos llegan con el mismo balance de victorias (3) y derrotas (7), si bien Gerard Encuentra no lo ve como una final y, ni mucho menos, como un partido a vida o muerte, como así lo reconoció en la rueda de prensa previa. El principal objetivo del técnico leridano es romper la racha de cuatro derrotas que acumula el equipo, tres de ellas lejos del Barris Nord y ante tres rivales de entidad como Baskonia, Real Madrid y Tenerife.

Los dos equipos afrontan el duelo de hoy después de haber encadenado cuatro derrotas en la Liga

“Queremos ganar para romper esta dinámica que llevamos, que hace que veas el aro más pequeño y pierdas un poco de confianza, y no pensando en clave de salvación, porque la Liga no se decide hoy”, señaló Encuentra, que se espera un partido “muy complicado” ante un rival que también llega después de encajar cuatro derrotas seguidas, todas ellas ante rivales de la zona media-baja de la tabla (Girona, Joventut, Zaragoza y Baskonia), una trayectoria totalmente diferente a la que lleva en la Copa de Europa FIBA, donde ha ganado los dos partidos, el último este pasado martes ante el Cholet (95-88) en Miribilla. “Será un partido muy complicado. Bilbao es un equipo que en la pretemporada ya nos ganó y eso lo tengo muy presente”, afirmó. Destacó la peculiar forma de defender de los de Jaume Ponsarnau. “Tiene una forma de defender que no es muy habitual en la mayoría de equipos de la Liga, porque involucran poco a su hombre alto y mucho a sus exteriores, se cierran mucho en la pintura y te dificultan un poco el ataque”, explicó.

Encuentra y su cuerpo técnico han tenido doble trabajo esta semana, ya que al margen de preparar el duelo de hoy han tenido que introducir a los dos nuevos fichajes en los sistemas del equipo. “Ya se sabe que cuando incorporas a jugadores nuevos te obliga a frenar un poco la progresión que llevabas, porque debes pararte y explicar todo lo que llevamos haciendo, un poco abreviado para que puedan llegar al partido con unos conocimientos”, indicó el técnico, que ve tanto a Keye van der Vuurst como a Chevez Goodwin preparados para debutar. “A nivel físico los dos estarán disponibles. Keye viene de estar entrenando con el Joventut y Chevez, aunque lleva un mes y medio sin trabajar, tiene una capacidad de esfuerzo alta”, señaló.

El Andorra asalta Manresa y Coruña arrolla al Girona

El MoraBanc Andorra se convirtió ayer en el primer equipo en asaltar esta temporada el Nou Congost después de derrotar al Baxi Manresa por 107-111, mientras que el Coruña pasó por encima de un Girona hundido en la última posición (81-98). También perdió su imbatibilidad en casa el Unicaja, que cayó derrotado por un Gran Canaria muy sólido (88-94).