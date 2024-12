Tropezón grave del líder

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Barça se metió ayer en un lío monumental con la sorprendente y ridícula derrota ante el Leganés (0-1), que por primera vez ganó a domicilio a los azulgranas. El equipo de Hansi Flick acumula solo cinco puntos en los últimos seis partidos de Liga en los que ha dilapidado su ventaja al frente del campeonato.

De hecho, sigue líder, pero ya no depende de sí mismo. Suma los mismos puntos que el Atlético de Madrid (38) con un partido más, pero sus sensaciones nada tienen que ver con las mostradas unos días antes en Dortmund en la Champions. Pero tras las derrotas ante la Real Sociedad, Las Palmas y la de ayer ante el Leganés, los barcelonistas han mostrado su peor cara y han sumado cinco puntos de los últimos dieciocho posibles.

La estrella azulgrana ofreció su trofeo Golden Boy y salió del campo tras recibir una dura entrada de un rival

Sin darse cuenta, el Barça ya perdía en el minuto 4. La salida de los azulgranas fue un despropósito. Mal situados en el terreno de juego, con una presión baja y poca comunicación en las coberturas, antes del tanto del Leganés, ya había tenido que intervenir Iñaki Peña para salvar el gol en una ocasión de Munir.En el saque de esquina posterior, Sergio González remató solo de cabeza para adelantar a los suyos. El Barça, ni se había enterado, y luego le entraron todas las prisas.

Y el Leganés jugó su partido, a refugiarse atrás y a confiar en Dmitrovic y en que la puntería de los delanteros azulgranas estuviera desviada. Le salió perfecto. Todo ello se cumplió el resto del partido, en un ejercicio que fue un monólogo estéril del equipo dirigido ayer por Marcus Sorg, ante la sanción de Hansi Flick.

Pese a no andar muy finos, los azulgranas tuvieron tres ocasiones clarísimas para equilibrar el partido, sobre todo en el primer tiempo, pero como le ocurrió ante la UD Las Palmas, tampoco fue su día.

Dirigidos por un buen Casadó, casi todo el peligro llegó en las incorporaciones por la izquierda de Balde y en los primeros 45 minutos, después su fútbol se fue diluyendo. La primera fue en una acción de Raphinha en la que Lewandowski se encontró con Dmitrovic (10’).

El brasileño, en el minuto 33, fue que el tuvo más cerca el empate, con un remate al larguero desviado por Dmitrovic. Un minuto después, de nuevo el meta salvó a su equipo, tras un gran control de Lewandowski y una mala resolución.

Entre pérdidas de tiempo del Leganés y errores de precisión del Barça transcurrió el primer tiempo, en el que planearon muchas dudas en los locales, porque fueron incapaces de crear superioridades, de encontrar profundidad y, sobre todo, de tener lucidez.

La mejor noticia para el Barça eeras que quedaban 45 minutos, pero los azulgranas seguían sin reaccionar y en el segundo tiempo seguían con un fútbol plano y cada vez con menos ideas.

Sorg puso en juego a Ferran y a Fermín por Lewandowski y Olmo con media hora por delante, pero nada cambiaba. Entraron después Cubarsí y Gavi por Eric y Lamine Yamal –que había recibido una durísima entrada de Neyou– a un cuarto de hora, pero el Barça ni llegaba a puerta.

Kounde tuvo el 1-1 en el 79, pero el francés cruzó demasiado el disparo. Al final, el Barça se limitó a bombear balones sin creer nunca en su suerte. En una semana, la visita del Atlético a Montjuic, donde los azulgranas no habían dejado de marcar en los 33 partidos previos, determinará exactamente donde se encuentran.

El ayudante de Flick dice que “es muy duro entender esta derrota”

Marcus Sorg, que ayer dirigió al equipo por sanción de Hansi Flick dijo que “es muy duro entender esta derrota. El primer problema fue la falta de concentración en los primeros cinco minutos de partido. Concedimos ese primer gol. Tuvimos 20 ocasiones a pesar de no hacer un buen partido, pero no marcamos. Así es complicado poder ganar”.Añadió que “tenemos que aprender de esto. Hemos jugado muchos partidos de mucha exigencia en pocos días y el equipo no está acostumbrado a esto. Hay que trabajar en ello”. Y sobre el estado de Lamine Yamal dijo que “decidió que estaba bien y que podía seguir jugando. No puedo decir que esté bien, habrá que esperar al examen del cuerpo médico”.Pedri, por su parte, dijo que “tenemos que entrar mejor al partido. Cuando un equipo así te mete un gol, se mete atrás y es difícil. Nos ha faltado esa chispa y tenemos que tener más claridad de cara a gol. Tenemos que salir igual que en la ‘Champions’, a comérnoslos. Es imposible irse contento hoy. Hemos empezado un poco dormidos”.

La RFEF elige hoy a su nuevo presidente

La Federación Española de Fútbol (RFEF) podría poner fin hoy a más de un año de inestabilidad e incertidumbre con la elección de su nuevo presidente, un cargo para el que hay tres candidatos y con favoritismo para el gallego Rafael Louzán. Salvador Gomar (Comunidad Valenciana) y Sergio Merchán (Extremadura), son los otros dos candidatos.

Sorloth da el triunfo al Atlético ante el Getafe

Con una racha de 11 victorias seguidas, el Atlético fue rescatado de un decepcionante 0-0 ante el Getafe por un cabezazo de Sorloth. Mientras, Alavés y el Athletic firmaron un empate (1-1) en un derbi vasco. Real Sociedad y Las Palmas también empataron (0-0) y el Betis se impuso al Villarreal (1-2) .

Aplazado por el viento el Tenerife-Deportivo

El partido de ayer entre Tenerife y Deportivo quedó aplazado horas antes de disputarse por los fuertes vientos que azotaban la isla canaria. Mientras, el líder, el Racing de Santander, se vio sorprendido por el Huesca, que se impuso por 0-1.

Paran cinco minutos el PSG-Lyon por insultos

El partido entrel PSG y el Lyon en el Parque de los Príncipes se detuvo durante cinco minutos en la segunda parte por los insultos procedentes de un sector de la grada local.