Encuentra: "Queremos hacer un buen partido delante de nuestra gente"

El Hiopos Lleida recibe este sábado (20.45) en la Granada para despedir el año en el Barris Nord, con un duelo que el equipo afronta con la intención de "hacer un buen partido delante de nuestra gente para intentar conseguir una victoria", declaró Gerard Encuentra, entrenador de los leridanos, en rueda de prensa.

El técnico reconoció que la última victoria delante de Bilbao "ayuda a confiar más en el trabajo que estamos haciendo y a trabajar con más alegría", aunque también lamentó que "ha sido una semana accidentada, a nivel de pequeños detalles, pero no pondremos excusas". "Corey Walden ha estado enfermo tres días y Bropleh, Rafa Villar y Hasbrouck han tenido pequeñas molestias, pero intentaremos llegar al partido en las mejores condiciones", añadió Encuentra, que no pudo confirmar la presencia de todos los jugadores al partido.

Después del buen estreno de Goodwin y especialmente Van der Vuurst, el entrenador recalcó que "el otro día nos ayudaron, pero no podemos pedir que sean los salvadores". "Lo que queremos es ganar, por encima que cualquier jugador haga una buena actuación individual. Eso va de que todo el mundo sume y si lo hacen, pues jugarán. La primera semana, los jugadores nuevos llegan con un punto extra de motivación que hace suplir ciertas carencias. Nosotros estamos en un proceso de crecimiento y los tenemos que adaptar", dejó claro.

Sin embargo, el entrenador reconoció que "Bilbao pagó la 'novatada' de no saber la cual aportarían las caras nuevas. Granada viene sobre aviso porque los dos fueron importantes en la rotación y ya no tendrá este factor sorpresa", pero insistió que "a mí lo que me importa es que todos aporten en el equipo y ojalá venir a la rueda de prensa después del partido a decir que todos han hecho un gran partido".

Además, Encuentra sentenció que "espero un partido muy complicado, donde tendremos que estar a un gran nivel los 40 minutos, porque Granada es la tercera mejor defensa de la Liga. Juegan siempre al límite y quieren forzar que tú te precipites. Eso hace que tengamos que evitar errores en pérdidas de pelota, porque te penalizan".

En esta línea,valoró que "Granada ha competido todos los partidos y ahora están en una buena dinámica", después de ganar tres de los cuatro últimos partidos. "Lo han conseguido a base de ir conociéndose e ir creciendo, como nosotros, pero más que pensar en ellos, quiero pensar en qué hacemos nosotros para seguir avanzando", concluyó.