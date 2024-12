Victoria de play off en el Farrús

Publicado por Dani Tejedor Verificado por Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida venció y convenció ante un rival llamado a estar luchando por el ascenso como el Manresa (3-0) gracias a su intensidad y efectividad en las áreas. Con goles de Moró Sidibé y Wilber Hurtado, el partido se fue al descanso con un 2-0 que fue incluso corto por las ocasiones que tuvo el conjunto leridano, que también dominó a placer el segundo tiempo ante un rival que llegaba al partido como segundo clasificado y ahora es cuarto, aunque con siete puntos de margen sobre el Atlètic Lleida, que se aupó a la quinta plaza para acabar el 2024 en puestos de play off, gracias a su victoria y al empate del Peralada ante el Prat (0-0).

El primer tiempo mostró a dos equipos que iban a buscar al rival arriba y trataban de sacar el balón jugado. En las primeras llegadas de ambos equipos ya hicieron trabajar a los porteros. Primero, Pulido detuvo un disparo de Moró Sidibé desde la frontal del área y, posteriormente, fue Pau Torres quien tuvo que intervenir en una internada de Eloy Gila por banda derecha, en la que Daouda acabó rematando hacia su portería, aunque el portero local estuvo atento para rechazar, en la que resultó ser su única intervención en todo el partido.

Con el paso de los minutos se empezó a imponer el conjunto leridano ganando todos los duelos e impidiendo que los del Bages salieran de su campo. En el minuto doce, el portero Pulido intentó filtrar un pase a un compañero de espaldas, pero Moró Sidibé leyó a la perfección la jugada. El atacante se anticipó y, tan solo con el control, se plantó dentro del área para batir por arriba a Pulido que vio cómo su error le costó caro (1-0).

El partido no varió su rumbo y el Atlètic Lleida continuó marcando un ritmo alto y llevando al límite a los manresanos. El conjunto de Gabri tuvo diversos saques de esquina y balones muertos en el área que no acertó a rematar. Eso sí, en otro robo en campo contrario recibió el balón Sauret, que filtró un gran pase al espacio para Wilber Hurtado, que batió por bajo al portero y anotó el 2-0, reafirmándose como el ‘pichichi’ del equipo con ocho dianas.

El Manresa tan solo creaba cierto peligro con las internadas por la banda izquierda de Tom Diawara. Hasta el descanso siguió el dominio territorial del equipo leridano, que dispuso que una oportunidad muy clara en un disparo cruzado de Hurtado que, al impactar en un defensa, a punto estuvo de superar por encima al guardameta rojiblanco, que tuvo que estirarse para evitar el tercero de los del Ramón Farrús.

En la segunda mitad se podía esperar una posible reacción de los visitantes, pero nada más lejos de la realidad. No hubo reacción y los cambios tardaron en llegar. Los minutos pasaban y no se atisbaba ninguna acción de peligro visitante. En el último cuarto de hora, y con los cambios ya realizados, el Atlètic Lleida no bajó el ritmo y dispuso de dos oportunidades claras, una de Hurtado en una jugada individual de Souleymane y otra en un centro lateral de Villote que Garrós estuvo cerca de rematar.

En el minuto 89 sentenció el partido el conjunto azul en un saque de esquina servido desde el lado izquierdo por Sauret, que repitió como asistente en el tercer gol. El balón, muy cerrado, cogió mucha altura y se vio beneficiado por el intenso viento que se levantó en el segundo tiempo. Villote llegó con todo en la línea de gol para empujar el balón con la cabeza ante las protestas visitantes por su contacto con el cuerpo con el portero, que entendieron como falta.

Así se llegó al final asegurando otros tres puntos para el conjunto de Gabri y la primera portería a cero de Pau Torres después de seis partidos consecutivos encajando gol, ayer sin apenas conceder ocasiones. La victoria sitúa a los leridanos en la zona de play off antes del parón navideño gracias a los seis partidos consecutivos en los que no ha conocido la derrota, con tres empates y tres victorias, acabando con buenas sensaciones el año en que los leridanos celebraron el ascenso a Tercera RFEF, con la meta de poder luchar por otro en 2025.

Gabri Garcia, entrenador del Atlètic Lleida, afirmó que su equipo hizo ayer “un partido muy serio, muy completo” y destacó sobre todo que “ha sido el día en el que hemos sido más ganadores de duelos de la temporada”. Además, le dio valor a la victoria ante “un equipo como el Manresa, que venía segundo clasificado y que había sido líder durante varias jornadas. Ha sido clave subir la intensidad. En ese aspecto hemos sido muy superiores y nos ha dado la victoria”.

Para Gabri, “futbolísticamente tenemos un equipo que puede hacer las cosas muy bien, pero partiendo de esa base, de tener intensidad. Ese será el camino correcto para seguir avanzando”. Tras seis jornadas consecutivas encajando gol, el conjunto de Gabri consiguió dejar la portería a cero, algo que el entrenador de Sallent consideró “muy importante”. “No hemos concedido muchas ocasiones en los partidos, pero concediendo poco siempre encajábamos, y eso te daña la confianza. Ahora arriesgamos adelantando la línea y aunque lo hacíamos bien, no se reflejaba con porterías a cero”, explicó. Además, celebró que “Pau Torres ha tenido poco trabajo. Más allá del 3-0, lo mejor es la sensación que hemos tenido de no sufrir en ningún momento del encuentro”, comentó.

Ahora el equipo estará tres semanas sin competir, algo que para Gabri no será malo: “Creo que los parones van bien para desconectar, porque llevamos desde julio entrenando y nos irá bien un pequeño descanso”, admitió. El técnico apuntó que “por la confección de la plantilla, los jugadores nuevos y nuestra idea de juego requería un tiempo sentar las bases y ahora estamos empezando a recoger los frutos”.