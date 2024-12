Victòria de play off al Farrús

Publicat per Dani Tejedor Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida va vèncer i va convèncer davant d’un rival cridat a estar lluitant per l’ascens com el Manresa (3-0) gràcies a la seua intensitat i efectivitat a les àrees. Amb gols de Moró Sidibé i Wilber Hurtado, el partit se’n va anar al descans amb un 2-0 que va ser fins i tot curt per les ocasions que va tenir el conjunt lleidatà, que també va dominar a plaer el segon temps davant d’un rival que arribava al duel com a segon classificat i ara és quart, encara que amb set punts de marge sobre l’Atlètic Lleida, que es va enfilar a la cinquena plaça per acabar el 2024 en llocs de play-off, gràcies a la victòria i a l’empat del Peralada davant del Prat (0-0).

El primer temps va mostrar dos equips que anaven a buscar el rival a dalt i provaven de treure la pilota jugada. En les primeres arribades dels dos equips ja van fer treballar els porters. Primer, Pulido va aturar un tret de Moró Sidibé des de la frontal de l’àrea i, posteriorment, va ser Pau Torres qui va haver d’intervenir en una internada d’Eloy Gila per banda dreta, en la qual Daouda va acabar rematant cap a la seua porteria, malgrat que el porter local va estar atent per rebutjar, en la que va resultar ser la seua única intervenció en tot el partit. Amb el pas dels minuts es va començar a imposar el conjunt lleidatà guanyant tots els duels i impedint que els del Bages sortissin del seu camp.

En el minut dotze, el porter Pulido va intentar filtrar una passada a un company d’esquena, però Moró Sidibé va llegir a la perfecció la jugada. L’atacant es va anticipar i, tan sols amb el control, es va plantar dins de l’àrea per batre per dalt Pulido, que va veure com el seu error li va costar car (1-0).

El matx no va variar el seu rumb i l’Atlètic Lleida va continuar marcant un ritme alt i portant al límit els manresans. El conjunt de Gabri va tenir diversos córners i pilotes mortes a l’àrea que no va aconseguir rematar.

Això sí, en un altre robatori en camp contrari va rebre la pilota Sauret, que va filtrar una gran passada a l’espai per a Wilber Hurtado, que va batre per sota el porter i va anotar el 2-0, reafirmant-se com el pitxitxi de l’equip amb vuit dianes.

El Manresa tan sols creava cert perill amb les internades per la banda esquerra de Tom Diawara. Fins al descans va seguir el domini territorial de l’equip lleidatà, que va disposar que una oportunitat molt clara en un tret creuat d’Hurtado que, a l’impactar en un defensa, a punt va estar de superar per sobre el porter blanc-i-vermell, que va haver d’estirar-se per evitar el tercer dels del Ramon Farrús.

A la segona meitat es podia esperar una possible reacció dels visitants, però res més lluny de la realitat. No hi va haver reacció i els canvis van tardar a arribar. Els minuts passaven i no s’entreveia cap acció de perill visitant.

En l’últim quart d’hora, i amb els canvis ja realitzats, l’Atlètic Lleida no va abaixar el ritme i va disposar de dos oportunitats clares, una d’Hurtado en una jugada individual de Souleymane i una altra en una centrada lateral de Villote que Garrós va estar a prop de rematar.

En el minut 89 de partit, va sentenciar el xoc el conjunt blau en un córner servit des del costat esquerre per Sauret, que va repetir com a assistent en el tercer gol.

La pilota, molt tancada, va agafar molta altura i es va veure beneficiada per l’intens vent que es va aixecar en el segon temps. Villote va arribar amb tot en la línia de gol per empènyer la pilota amb el cap davant de les protestes visitants pel seu contacte amb el cos amb el porter, que van entendre com a falta.

Així es va arribar al final assegurant uns altres tres punts per al conjunt de Gabri i la primera porteria a zero de Pau Torres després de sis partits consecutius encaixant gol, ahir sense gairebé concedir ocasions.

La victòria situa els lleidatans a la zona de play-off abans de l’aturada nadalenca gràcies als sis encontres consecutius en els quals no ha conegut la derrota, amb tres empats i tres victòries, acabant amb bones sensacions l’any en què els lleidatans van celebrar l’ascens a Tercera RFEF, amb la meta de poder lluitar per un altre el 2025.

Gabri Garcia, entrenador de l’Atlètic Lleida, va afirmar que el seu equip va fer ahir “un partit molt seriós, molt complet”, i va destacar sobretot que “ha estat el dia en què hem estat més guanyadors de duels de la temporada”. A més, va donar valor a la victòria davant d’“un equip com el Manresa, que venia segon classificat i que havia estat líder durant diverses jornades. Ha estat clau apujar la intensitat. En aquest aspecte hem estat molt superiors i ens ha donat la victòria”.

Per a Gabri, “futbolísticament tenim un equip que pot fer les coses molt bé, però partint d’aquesta base, de tenir intensitat. Aquest serà el camí correcte per continuar avançant”. Després de sis jornades consecutives encaixant gol, el conjunt de Gabri va aconseguir deixar la porteria a zero, una cosa que l’entrenador de Sallent va considerar “molt important”. “No hem concedit gaires ocasions en els partits, però concedint poc sempre encaixàvem, i això et danya la confiança. Ara arrisquem avançant la línia i, encara que ho fèiem bé, no es reflectia amb porteries a zero”, va explicar.

A més, va celebrar que “Pau Torres ha tingut poc treball. Més enllà del 3-0, el millor és la sensació que hem tingut de no patir en cap moment del partit”, va comentar.

Ara l’equip estarà tres setmanes sense competir, una cosa que per a Gabri no serà pas dolenta. “Crec que les aturades van bé per desconnectar, perquè portem des del juliol entrenant i ens anirà bé un petit descans”, va admetre.

El tècnic va apuntar que, “per la confecció de la plantilla, els jugadors nous i la nostra idea de joc requerien un temps per establir les bases i ara estem començant a collir els fruits”.