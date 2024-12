Paulí asegura que pensar en la Copa “sería un error”

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Oriol Paulí, uno de los referentes del Hiopos Lleida esta temporada, no en vano es el tercer máximo anotador (9,1 puntos) y el segundo más valorado (11,5), tiene claro que el equipo no debe desviarse de sus objetivos, entre los que dijo no está la Copa del Rey, si bien a falta de cinco jornadas para que acabe la primera vuelta está con opciones reales de clasificación. “Que se hable de ello fuera, nosotros de momento tenemos claro que no es nuestro objetivo, tenemos que ir día a día. Estamos contentos y con confianza para afrontar el partido de Badalona y no pensamos más allá, porque hacerlo sería un error”, aseguró.

El alero gerundense reconoce que jugar en el Barris Nord les da un plus muy importante. “Siempre nos da ese empuje de salir desde el principio a morder. No ha empezado el partido y ya están animando y eso nos da fuerza. En los malos momentos ellos siguen allí animando y, al final, si no nos salen las cosas, lo tenemos que hacer por ellos”, señaló Paulí, que asegura que en el Barris Nord “se vive un ambiente especial. Es de las pistas en las que he jugado donde el ambiente es más fuerte, y tenemos que aprovecharlo. Para nosotros jugar en casa tiene que ser una ventaja y por ahora lo estamos aprovechando”.

Sobre el duelo de este viernes en Badalona, dijo que el equipo “está con muchas ganas después de ganar el último partido en casa, nos ha dado mucho empuje y fuerza para afrontar estos dos próximos partidos, sobre todo el del viernes en Badalona, donde sé que vendrá mucha gente a apoyarnos y seguro que haremos un gran partido y, por qué no, conseguir la victoria”. Para lograrla asegura que “tenemos que seguir en la misma línea. Tenemos una identidad muy clara y no la tenemos que perder. Hay que ir con la mentalidad de hacer nuestro juego y ser el equipo luchador que hemos sido hasta el día de hoy”.

Por su parte, Alex Madsen, que ha ganado protagonismo en los últimos partidos, reconoció que “tenía la confianza un poco baja, pero he sido capaz de convencer al entrenador para que confiara más en mi y esto se transmite en la pista. Cuando juego bien la confianza sube y es más fácil para el entrenador ponerme en la pista”.