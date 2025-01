Derbi con valor añadido

Publicado por Sergi Caufapé Verificado por Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida recibe hoy (18.00) al Girona en un derbi de valor añadido, ya que una victoria del equipo dirigido por Gerard Encuentra dejaría a 4 triunfos de margen sobre un rival por la permanencia y rompería la racha de dos derrotas, en las complicadas pistas de Joventut (92-72) y Valencia (107-92). El Barris Nord volverá a contar con su cuota de protagonismo, pues el club espera una entrada notable, teniendo en cuenta las cifras que se manejaban ayer en la web oficial del Força Lleida, y el público deberá jugar un papel fundamental para sumar la sexta victoria en la Liga ACB y la quinta como local. Sin embargo, la condición de colista del Girona no es un motivo de relajación para Encuentra. “Nada de relajación, la posibilidad de ganar nos mete más presión para estar más bien situados en la tabla. Parece que sea obligatorio ganar, pero lo que no se negocia es esforzarse y darlo todo en la pista. Hay que estar muy preparados para afrontar el partido a nivel mental, sabiendo que será complicado. No podemos caer en la frustración. El objetivo es vaciarse en la pista y pensar que no nos hemos dejado nada”, dijo ayer el entrenador del Hiopos.

El club que preside Marc Gasol cambió de técnico recientemente y ha incorporado a Pep Busquets y Martinas Geben, por lo que empieza a moverse en el mercado en busca de la permanencia. “Hemos estudiado al rival, pero hace poco que ha llegado el nuevo entrenador y han incorporado a dos jugadores, que les cambian toda la estructura del equipo. El mayor cambio es que aprietan más arriba, intentan ser más intensos, jugando un poco más rápido. Esa es mi sensación. Estoy seguro que estos días de entrenamiento han podido añadir algo más, porque ellos no jugaron su partido contra el Barça por la Euroliga. Pero son cosas que no podemos controlar, así que no le queremos dar más énfasis al Girona que a nosotros y lo que hemos hecho es corregir muchos errores que cometimos en los últimos partidos”, señaló Encuentra sobre el rival.

Con Moncho Fernández como técnico, el Girona presenta las novedades de Pep Busquets y Geben

Encuentra dijo ayer que durante la semana Hasbrouck y Van der Vuurst han sufrido un proceso gripal, aunque no parece que corra peligro su participación en el partido contra los gerundenses. El técnico añadió que el equipo ha dejado atrás las dos derrotas consecutivas y que la llegada de 2025 les ha ayudado. “El equipo está muy centrado y el cambio de año nos ha ayudado a hacer un poco de reset en cuanto a las últimas derrotas”, dijo. Por su parte, Moncho Fernández, nuevo técnico del Girona, no ocultó “la dificultad” de derrotar hoy en el Barris Nord a un Hiopos Lleida que lo está haciendo “francamente bien” y que juega “en un ambiente fantástico y muy cálido”.

Hamilton podría debutar contra el UCAM

El pívot trinitense Johnny Hamilton, que todavía no ha debutado, podría hacerlo el domingo 12 en la pista del UCAM Murcia. De hecho, la Liga ACB lo dio ayer como inscrito, aunque unos minutos después desapareció de las altas de la jornada. Hamilton, que llegó a mediados de octubre, ha estado cogiendo forma después de sufrir una lesión en la mano antes de cerrarse su incorporación al club.

Actuación del grupo Sexeni antes del duelo

Antes del partido de hoy ante el Girona actuará el grupo leridano Sexeni, que amenizará los prolegómenos del duelo. La actuación está prevista a las 17.20, por lo que desde el club se ha pedido a la afición leridana que esté sentada en sus localidades a las 17.15. Por otra parte, las taquillas del Barris Nord se abrirán a las 15.30.