Ourense y Elche sorprenden y apean a Valladolid y Las Palmas

El Ourense CF, de Primera RFEF, y el Elche, de LaLiga Hypermotion, sorprendieron ayer a dos ‘Primeras’ como el Real Valladolid (3-2) y la UD Las Palmas (4-0) para avanzar a octavos de final de la Copa del Rey 2024-25, en una eliminatoria de dieciseisavos a partido único en la que la Real Sociedad superó a la Ponferradina (0-2) y RC Celta y Leganés pasaron más apuros de los esperados ante Real Racing (2-3) y Cartagena (1-2), respectivamente.

Por su parte, el Real Madrid juega hoy ante el modestoe quipo de la Deportiva Minera (19.00 horas/La 1) en el Estadio Municipal Cartagonova de Cartagena. Solo tres días antes de afrontar el encuentro de semifinales de la Supercopa de España ante el RCD Mallorca, el conjunto blanco deberá resolver un compromiso a priori sencillo ante un rival que, sin embargo, fue capaz de eliminar en la anterior ronda a todo un Primera como el Deportivo Alavés, al que derrotó en la tanda de penaltis.

Por otra parte, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró que es “difícil” ser Vinícius y reiteró que la tarjeta que vio en Mestalla era “amarilla, no roja”, además de confirmar que el portero belga Thibaut Courtois y el defensa alemán Antonio Rüdiger no viajarán a Cartagonova para afrontar el partido de la Copa del Rey. “No estoy en su piel, pero creo que es difícil ser él. Si me meto en su piel, es difícil aguantar todo lo que ha pasado, todo lo que pasa con los insultos. Él intenta mejorar y aguantar. No mereció la tarjeta roja”, dijo sobre Vinícius.

Diez colectivos de la oposición del FC Barcelona se unieron ayer para pedir la dimisión “inmediata” del presidente Joan Laporta y de toda su directiva por la gestión de las inscripciones de los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor, entre otras acciones, y amenazaron con un “voto de censura” en caso de que estos no respondan a sus peticiones.

En un documento conjunto firmado por los grupos ‘Compromissaris FCB’, ‘Dignitat Blaugrana’, ‘El Senyor Ramon’, ‘Seguiment FCB’, ‘La Resistència del Palau’, ‘Sí al Futur’, ‘Suma Barça’, ‘Som un Clam’, ‘Transparència Blaugrana’ y ‘Un Crit Valent’, solicitaron la reacción de Laporta y sus directivos ante la “situación de caos” de las últimas semanas. “Deben dar un paso al lado, y, por tanto, tienen que dimitir para dejar paso a una nueva etapa con personas que tengan aquellas energías tan necesarias para dar vida y vigor a una entidad necesitada de cambio y gestión profesional. Les pedimos que dimitan de forma inmediata”, señalaron. Sin embargo, los firmantes aceptarían también que tanto Laporta como sus directivos se sometiesen a “una cuestión de confianza vinculante”.

La oposición recalcó que la “falta de medidas” ante la “situación de caos” de las últimas semanas ha motivado su reacción. “La lista de agravios todavía ha aumentado de manera significativa como el no seguimiento del criterio del auditor en la aprobación de las cuentas 2023-24 para evitar reconocer pérdidas ordinarias; el reconocimiento de una comisión difícil de entender por una mediación en la renovación del contrato firmado con Nike; la tentativa de contratar a un jugador por la sección de baloncesto de dudosa honorabilidad empleando praxis lamentables; la incertidumbre permanente del nuevo Palau; la negligencia en las inscripciones de los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor esperando al último momento cuando el club ha tenido cuatro meses para hacerlo, cediendo además unos derechos durante 20 años a empresas de países con los que la junta prometió que nunca haría tratos; o la no voluntad de diálogo con la Grada de animación para resolver un conflicto que nos perjudica a todos”, enumeraron. En este sentido, recalcaron que “vivir al límite de forma constante” causa “un perjuicio material, económico y social irreparable”.

La directiva azulgrana sigue su hoja de ruta

Joan Laporta y la junta del FC Barcelona no tienen previsto variar su plan de acción fijado el sábado tras la resolución de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en que ratificaba la no concesión de la licencia para Dani Olmo y Pau Víctor. Tampoco lo harán pese al comunicado conjunto de las plataformas que dirigen Víctor Font (‘Sí al Futur’) y Joan Camprubí (‘Som un clam’) con otros ocho grupos de opinión del entorno del club azulgrana. Laporta espera la resolución del CSD y solo entonces tiene previsto hablar.

El Milan quiere a Olmo hasta el próximo junio

Uno de los clubes que está más interesado en Dani Olmo es el Milan, según Mundo Deportivo. Los italianos verían con buenos ojos ofrecerle un contrato hasta final de temporada y que luego el futbolista pudiera volver a jugar en el Barça, el gran deseo del jugador.

Araujo: “La plantilla está preocupada”

El central Ronald Araujo, que regresó de su lesión ante el Barbastro, reconoció que la plantilla “está un poco preocupada” por el rechazo de las licencias a Dani Olmo y Pau Víctor y confió en que “el club lo resuelva”.

Tres boletos de 14 validados en Barcelona, Jaén y Alcúdia

Al no existir boletos acertantes del Pleno al 15 se genera un Bote que se pondrá en juego en la próxima jornada. De 14 aciertos aparecieron tres boletos acertantes, que fueron validados en Barcelona, Jaén y Alcúdia (Baleares). Los de 10 aciertos no cobran esta jornada al ser el premio inferior a 1,5 euros.