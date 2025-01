El CSD da la cautelar al Barça

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Consejo Superior de Deportes (CSD) informó ayer a través de un comunicado oficial de que estima la medida cautelar urgente solicitada por el Barcelona por sus jugadores Dani Olmo y Pau Víctor con “carácter provisional hasta que se resuelva definitivamente el recurso de alzada”.

El organismo presidido por José Manuel Rodríguez Uribes suspendió el acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga del pasado 4 de enero y la cancelación de las licencias deportivas de Dani Olmo y de Pau Víctor. Además, añade el citado comunicado, mantendrá la vigencia de tales licencias “hasta que se resuelva definitivamente el presente recurso”. El CSD afirmó que para estimar la medida cautelar urgente analizó el recurso de alzada de 52 páginas y los más de 60 documentos que lo acompañan.

LaLiga dice que desconce “los argumentos esgrimidos” por el CSD para tomar esta decisión

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, celebró con un corte de mangas la decisión del CSD. Las cámaras de TV3 captaron el momento en el que Laporta conoció la decisión, tras la que reaccionó abrazándose, sonriente, con su asesor Enric Masip para, acto seguido, realizar un corte de mangas al aire, de espaldas a la cámara. Esta escena tuvo lugar en el interior del estadio King Abdullah de Yeda, mientras el presidente estaba rodeado de asesores y directivos del Barça, minutos antes del inicio del partido de la semifinal de la Supercopa.

LaLiga, por su parte, dijo que el CSD concedió la medida cautelar urgente al FC Barcelona “sin haber dado trámite de alegaciones” al propio ente liguero ni tampoco a la Federación Española de Fútbol (RFEF), y que, por tanto “se desconocen los argumentos esgrimidos” al respecto. En su argumentación, el CSD destaca que el club azulgrana y ambos futbolistas señalan que a la Comisión de Seguimiento se le atribuyen “exclusivamente las funciones de interpretación de la aplicación de las cláusulas del Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga, vigilar el cumplimiento de lo pactado y promover cuantas otras actividades tiendan a una mayor eficiencia del Convenio”.

Por tanto, prosigue la argumentación del CSD, el Barcelona, Dani Olmo y Pau Víctor cuestionan que la Comisión de Seguimiento tenga competencias para conceder o no conceder el visado previo ni la licencia definitiva de los jugadores de fútbol profesional “apreciando indicios de nulidad de pleno derecho en el Acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga”.

El CSD, añade, observa la posible concurrencia de una causa de nulidad de pleno derecho y la existencia de perjuicios inmediatos y de difícil reparación, que afectarían a los derechos reconocidos en la vigente Ley del Deporte y a la seguridad jurídica de Pau Víctor y Olmo.

El socio del FC Barcelona Jordi Farré, precandidato a las elecciones del club azulgrana en 2015 y 2021 y promotor en 2020 de la moción de censura contra el presidente Josep Maria Bartomeu, acusó ayer de corrupción a la actual junta directiva de Joan Laporta.

En una rueda de prensa junto al socio Marc Cornet, con quien el pasado martes pretendía presentar una moción de censura contra el presidente Laporta pero que a última hora la frenaron a la espera de que los grupos de la oposición lo hagan de “manera inminente”, Farré aseguró que la gestión de la directiva actual es “nefasta”.

“La junta vive en una realidad paralela. Las locuras no se paran, desde la situación económica, que está mucho peor que en el 2021. Después de activar palancas, han habido además casos de corrupción, y digo corrupción, como fue la comisión de Darren Dein por el contrato de Nike y Spotify y el aval de ILS a la junta”, dijo el empresario.

Por ello, Farré, que precisó que no se volverá a presentar nunca más a unas elecciones del FC Barcelona, y Cornet se mostraron convencidos de que próximamente se presentará una moción de censura, ya sean los grupos de opinión que el pasado domingo pidieron la dimisión de Joan Laporta en un comunicado o ellos mismos.

“Yo tengo la máxima confianza con los grupos de opinión, me dicen que lo tienen muy avanzado, y yo notaré si se tiran atrás o no. Yo entiendo que necesitan su tiempo para trabajarlo, una estrategia de la que no he participado. El tema es si esto decae. Mientras no decaiga, no les exigiremos presentarla la semana que viene. Les exigiremos que sigan trabajando para tirarla adelante”.

Farré, sin embargo, se mostró más escéptico sobre el papel de los grupos de la oposición en la presentación de la moción de censura y acusó de actuar con un “tacticismo brutal” a Víctor Font, candidato de los últimos comicios a la presidencia y uno de los firmantes del comunicado que pidió la dimisión de Laporta. “Si no presenta la moción de censura, la presentaremos nosotros. La moción es inminente. Invito a que la presente el señor Víctor Font”, zanjó Farré

El club niega que haya habido “negligencia”

La vicepresidenta y portavoz del FC Barcelona, Maria Elena Fort, aseguró ayer que no hay “negligencia” en los directivos y trabajadores del club azulgrana en el ‘caso Olmo’, además de negar que haya habido improvisaciones. “La negligencia no es culpa del FC Barcelona, presuponer esto es muy aventurado. No hay improvisación en la gestión, hay situaciones particulares, también las Ligas de Tenerife se ganaron en el último minuto”, dijo a RAC1.

El Betis será el rival en la copa del Rey

El Barcelona se medirá con el Betis en la ronda de octavos de final de la Copa del Rey, que se jugará también a partido único entre el 14 y el 16 de este mes. El resto de partidos serán Pontevedra-Getafe, Ourense-Valencia, Almería-Leganés, Elche.Atlético, Real Madrid-Celta, Real Sociedad-Rayo y Athletic-Osasuna.

Lamine Yamal dice que continuará en el club

Lamin Yamal aseguró en una entrevista a CNN Sport que renovará con el Barça. “No sé cuándo (se firmará el contrato), pero creo que será pronto. Al final, el Barça es el club de mi vida y espero renovar mi contrato con ellos y estar con ellos el mayor tiempo posible. Quiero jugar en la liga española, quiero jugar para el Barça, y sí, renovaré mi contrato, lo haré”, dijo.

Madrid y Mallorca se juegan la otra plaza

Real Madrid y Mallorca se enfrentan hoy (20.00/Movistar+) en la segunda semifinal de la Supercopa de España, un duelo al que los blancos llegan como vigentes campeones y claros favoritos, frente a un conjunto bermellón que quiere dar la sorpresa y poner en aprietos al equipo madridista. Carlo Ancelotti defendió a Vinícius, del que dijo que están “encantados con Vinícius Júnior en todos los aspectos”.