El CSD dona la cautelar al Barça

El Consell Superior d’Esports (CSD) va informar ahir a través d’un comunicat oficial que estima la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Barcelona pels seus jugadors Dani Olmo i Pau Víctor amb “caràcter provisional fins que es resolgui definitivament el recurs d’alçada”.

L’organisme presidit per José Manuel Rodríguez Uribes va suspendre l’acord de la Comissió de Seguiment del Conveni de Coordinació RFEF-LaLiga del passat 4 de gener i la cancel·lació de les llicències esportives de Dani Olmo i de Pau Víctor. A més, afegeix l’esmentat comunicat, mantindrà la vigència de tals llicències “fins que es resolgui definitivament el present recurs”. El CSD va afirmar que per estimar la mesura cautelar urgent va analitzar el recurs d’alçada de 52 pàgines i els més de 60 documents que l’acompanyen.

LaLiga diu que desconeix “els arguments esgrimits” pel CSD per prendre aquesta decisió

El president del Barcelona, Joan Laporta, va celebrar amb un tall de mànigues la decisió del CSD. Les càmeres de TV3 van captar el moment en què Laporta va conèixer la decisió, després de la qual va reaccionar abraçant-se, somrient, amb el seu assessor Enric Masip per tot seguit, fer un tall de mànigues a l’aire, d’esquena a la càmera.

Aquesta escena va tenir lloc a l’interior de l’estadi King Abdullah de Jidda, mentre el president estava envoltat d’assessors i directius del Barça, minuts abans de l’inici del partit de la semifinal de la Supercopa.

LaLiga, per la seua part, va dir que el CSD va concedir la mesura cautelar urgent al FC Barcelona “sense haver donat tràmit d’al·legacions” al mateix ens de lliga ni tampoc a la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), i que, per tant “es desconeixen els arguments esgrimits” sobre això.

En la seua argumentació, el CSD destaca que el club blaugrana i tots dos futbolistes assenyalen que a la Comissió de Seguiment se li atribueixen “exclusivament les funcions d’interpretació de l’aplicació de les clàusules del Conveni de Coordinació RFEF-LaLiga, vigilar el compliment del que s’ha pactat i promoure les altres activitats que tendeixin a una eficiència més gran del Conveni”.

Per tant, prossegueix l’argumentació del CSD, el Barcelona, Dani Olmo i Pau Víctor qüestionen que la Comissió de Seguiment tingui competències per concedir o no concedir el visat previ ni la llicència definitiva dels jugadors de futbol professional “apreciant indicis de nul·litat de ple dret en l’Acord de la Comissió de Seguiment del Conveni de Coordinació RFEF-LaLiga”. El CSD, afegeix, observa la possible concurrència d’una causa de nul·litat de ple dret i l’existència de perjudicis immediats i de difícil reparació, que afectarien els drets reconeguts en la vigent Llei de l’Esport i la seguretat jurídica de Víctor i Olmo.

El soci del FC Barcelona Jordi Farré, precandidat a les eleccions del club blaugrana el 2015 i el 2021 i promotor el 2020 de la moció de censura contra el president Josep Maria Bartomeu, va acusar ahir de corrupció l’actual junta directiva de Joan Laporta.

En una roda de premsa al costat del soci Marc Cornet, amb qui dimarts passat pretenia presentar una moció de censura contra el president Laporta però que a última hora van frenar a l’espera que els grups de l’oposició ho facin de “manera imminent”, Farré va assegurar que la gestió de la directiva actual és “nefasta”.

“La junta viu en una realitat paral·lela. Les bogeries no es paren, des de la situació econòmica, que és molt pitjor que al 2021. Després d’activar palanques, hi ha hagut a més casos de corrupció, i dic corrupció, com va ser la comissió de Darren Dein pel contracte de Nike i Spotify i l’aval d’ILS a la junta”, va dir l’empresari.

Per això, Farré, que va precisar que no es tornarà a presentar mai més a unes eleccions del FC Barcelona, i Cornet es van mostrar convençuts que pròximament es presentarà una moció de censura, ja siguin els grups d’opinió que diumenge passat van demanar la dimissió de Joan Laporta en un comunicat o ells mateixos.

“Tinc la màxima confiança amb els grups d’opinió, em diuen que ho tenen molt avançat, i notaré si es tiren enrere o no. Entenc que necessiten el seu temps per treballar-ho, una estratègia de la qual no he participat. El tema és si això decau. Mentre no decaigui, no els exigirem presentar-la la setmana que ve. Els exigirem que continuïn treballant per tirar-la endavant”.

Farré, tanmateix, es va mostrar més escèptic sobre el paper dels grups de l’oposició en la presentació de la moció de censura i va acusar d’actuar amb un “tacticisme brutal” Víctor Font, candidat dels últims comicis a la presidència i un dels signants del comunicat que va demanar la dimissió de Laporta. “Si no presenta la moció de censura, la presentarem nosaltres. La moció és imminent. Convido que la presenti el senyor Víctor Font”, va concloure Farré.

El club nega que hi hagi hagut “negligència”

La vicepresidenta i portaveu del FC Barcelona, Maria Elena Fort, va assegurar ahir que no hi ha “negligència” en els directius i treballadors del club blaugrana en el cas Olmo, a més de negar que hi hagi hagut improvisacions. “La negligència no és culpa del FC Barcelona, pressuposar això és molt arriscat. No hi ha improvisació en la gestió, hi ha situacions particulars, també les Lligues de Tenerife es van guanyar en l’últim minut”, va dir a RAC1.

El Betis serà el rival a la copa del Rei

El Barcelona es mesurarà amb el Betis en la ronda de vuitens de final de la Copa del Rei, que es jugarà també a partit únic entre el 14 i el 16 d’aquest mes. La resta de partits seran Pontevedra-Getafe, Ourense-València, Almeria-Leganés, Elx-Atlètic, Reial Madrid-Celta, Reial Societat-Rayo i Athletic-Osasuna.

Lamine Yamal diu que continuarà al club

Lamine Yamal va assegurar en una entrevista a CNN Sport que renovarà amb el Barça. “No sé quan (es firmarà el contracte), però crec que serà aviat. Al final, el Barça és el club de la meua vida i espero renovar el contracte amb ells i estar amb ells el màxim de temps possible. Vull jugar a la lliga espanyola, vull jugar per al Barça, i sí, renovaré el contracte, ho faré”, va dir.

Madrid i Mallorca es juguen l’altra plaça

Reial Madrid i Mallorca s’enfronten avui (20.00/Movistar+) a la segona semifinal de la Supercopa d’Espanya, un duel al qual els blancs arriben com a vigents campions i clars favorits, davant un conjunt vermelló que vol donar la sorpresa i posar en un compromís l’equip madridista. Carlo Ancelotti va defensar Vinícius, de qui va dir que estan “encantats amb ell en tots els aspectes”.