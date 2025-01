Plante a la selección por Olmo

Dani Olmo se entrenó ayer en Yeda con los que no fueron titulares ante el Athletic Club. - FCB

El ‘caso Dani Olmo’ no solo puso en jaque al FC Barcelona, sino que también pudo haber generado un conflicto sin precedentes en la selección española. Según reveló el subdirector del Diario As, Joaquín Maroto, en el programa Onze de Esport3, varios jugadores del Barça estaban dispuestos a no acudir a la convocatoria de Luis de la Fuente en marzo como medida de presión para solucionar la inscripción tanto de Dani Olmo como Pau Víctor, algo que el club niega.

Jugadores como Gavi, Pedri, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Ferran Torres, Marc Casadó, Fermín López y Alejandro Balde, todos internacionales con la Roja, habrían planeado ausentarse de la próxima convocatoria. Aunque la Ley del Deporte establece la obligatoriedad de presentarse a las convocatorias nacionales, el plan consistía en justificar sus ausencias con “lesiones” menores para evitar sanciones.

LaLiga acató la decisión del CSD y ayer por la tarde Dani Olmo y Pau Víctor ya aparecían inscritos

La medida habría sido una muestra de solidaridad hacia Dani Olmo, quien quedó al margen de la competición tras no ser inscrito correctamente debido a las dificultades financieras del Barcelona. Por fortuna para el club azulgrana, el CSD resolvió el caso a última hora, una decisión que ha creado indignación tanto en el seno de la RFEF como de la LaLiga, contrarios a esta medida, así como de muchos clubes de Primera y Segunda división que lo consideran “un precedente muy peligroso”. Muchos de ellos han mostrado su descontento y no descartan hacer frente común para que la medida cautelar se revoque.

Por otra parte, LaLiga no ha tenido otro remedio que dar un paso atrás en su decisión de no permitir la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor para la segunda vuelta del campeonato. Ambos volvieron a ser incluidos a las 19.45 horas de ayer en la relación de futbolistas del Barcelona en su página web oficial.

El Real Madrid venció ayer por 3-0 al Mallorca gracias a los tantos de Bellingham, Rodrygo y Martin Valjent en propia puerta en la segunda mitad, para disputar la final de la Supercopa este domingo ante el FC Barcelona, la tercera consecutiva de los blancos en esta competición.

Los de Jagoba Arrasate aguantaron más de una hora a un Madrid que se puso por delante gracias a Bellingham. Los baleares tuvieron ocasiones para empatar pero no las aprovecharon y el tanto en propia puerta de Valjent en el 92 les hundió. Tras el 3-0 se formó una gran tangana a raíz de una colleja de Jude Bellingham a Pablo Maffeo, que también se las tuvo durante el partido con Vinicius Jr.

El ministro Bolaños defiende la cautelar

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró ayer que las medidas cautelares adoptadas por el Consejo Superior de Deportes (CSD) para permitir la inscripción temporal de Dani Olmo y Pau Víctor evitan unos posibles “perjuicios de imposible reparación” a los jugadores.

Laporta pierde a uno de sus vicepresidentes

Juli Guiu, vicepresidente de marketing, presentó ayer su dimisión por discrepancias con Joan Laporta tras la renovación del contrato de Nike. Asimismo, el presidente comparecerá ante los medios de comunicación el próximo martes para abordar la decisión del CSD.

Tebas arremete con dureza contra el CSD

Javier Tebas, presidente de LaLiga, volvió a criticar la decisión del CSD. En una publicación en su cuenta X, insistió en que la resolución sorprende por su “rapidez inusual” y tiró de ironía para denunciar el silencio del Madrid: “¿Dónde está ahora Real Madrid TV?”, medio del club blanco que suele criticar las actuaciones arbitrales.

Puigdemont ironiza con su supuesta ayuda

La cautelar concedida por el CSD ha provocado todo tipo de opiniones, algunas hasta apuntan que Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, habría pactado con Pedro Sánchez la decisión. Puigdemont recurrió a las redes sociales para lanzar un mensaje irónico sobre su supuesta influencia. “Y espérate cuando descubran lo que hemos pactado para el Girona”, escribió.