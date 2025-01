Desenlace cruel para el Lleida

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Verificado por Creado: Actualizado:

La suerte volvió a dar la espalda a un Lleida que ayer vio como el Atlético Baleares le arrebataba dos puntos en la penúltima acción de partido, en una jugada desafortunada para los azules, que tuvieron que defender con uno menos tras la lesión de Buenacasa con los cambios agotados y acabó encajando el 1-1. Los azules suman dos empates en la segunda vuelta que dejan muy mal sabor de boca tras encajar en los últimos minutos en ambas ocasiones. Sin embargo, la imagen del Lleida fue muy distinta a la del empate ante el Ibiza (2-2), demostrando una vez más que puede competir ante los rivales directos, aunque de nuevo los detalles privaron a los azules de llevarse el triunfo. Con la victoria, el conjunto azul hubiera superado en la tabla a su rival, pero ahora queda cuarto, en riesgo de salir del play off si el Europa y el Sabadell suman hoy.

El partido empezó con una gran ocasión para el Lleida, un cabezazo de Fran Pérez que fue repelido entre el poste y una brillante intervención de Morillas, el portero habitualmente suplente pero que ayer fue titular ante la lesión de Zárraga, una de las muchas bajas del conjunto balear, que llegó al duelo absolutamente en cuadro por las lesiones. A partir del aviso, el Baleares tomó la iniciativa. Pero precisamente cuando el partido parecía estar del bando local, en el minuto 38, Fran Pérez sirvió un gran centro desde el centro del campo para Òscar Rubio, que trató de sorprender con una vaselina desde fuera del área que se estrelló en el larguero.

El segundo tiempo deparó un escenario más abierto, con muchas acciones a balón parado. El primer aviso fue balear en el 52, con una volea de Toni Ramón que se marchó muy cerca del poste. La siguiente ocasión terminó en el 0-1. Los azules sirvieron un córner en corto que acabó a los pies de Mario Domingo en la frontal del área. El lateral, que volvía a jugar tras tres meses lesionado, conectó un zurdazo inapelable para el meta (0-1). A partir de entonces el Lleida se dedicó más a defender que a atacar. En uno de los múltiples centros de Bover, el balón salió despedido hacia la porteria tras rebotar en un mar de jugadores, pero Iñaki estuvo genial al sacar una mano en la escuadra. Cinco minutos después, Bover volvió a inquietar, estrellando una falta lateral a la cruceta.

La acción fue un presagio de lo que sucedería a los cuatro minutos de añadido, una sucesión de desgracias para el Lleida que acabó con el 1-1. La jugada empezó con la lesión de rodilla del fichaje invernal, Sergio Buenacasa, que no pudo seguir. El conjunto mallorquín, con un jugador más, aprovechó la situación para forzar una falta, que Bover sirvió con precisión para que Carlos Benítez anotar el 1-1.

El tiempo estaba casi agotado, pero el Lleida tuvo la opción de ganar, primero en un centro que se comió el portero pero fue sacado a córner por un central sobre la línea y en el posterior saque de esquina rematado alto por Operé, justo antes de que el árbitro señalara el final.

El técnico del Lleida, Marc Garcia, se fue del partido con sensaciones contrapuestas, asumiendo que “el empate seguramente es justo, pero la forma genera mucha impotencia, porque se nos escapa la victoria en una jugada muy desgraciada, en la que se lesiona Buenacasa, y nos marcan con uno menos. Estoy seguro que con once no encajamos”. Sin embargo, recalcó que “siento un orgullo inmenso por cómo hemos competido”.

El alcireño lo contextualizó explicando que “la semana pasada sentí que no transmitíamos nada, pero hoy el equipo se ha dejado el alma para ganar, aunque no ha podido ser”. Tras otro frustrante desenlace, el técnico se mostró convencido de que “algún día la moneda nos tiene que salir cara” y añadió que “nuestro problema no son este tipo de partidos, son más en casa ante rivales de la zona baja”. “Si competimos como hoy, que se preparen porque vamos a dar mucha guerra”, añadió el técnico, que también explicó que Sergio Buenacasa se lesionó “en la rodilla” y que el jugador “estaba afectado en el vestuario”.

Por su parte, Òscar Rubio lamentó que “el equipo ha hecho un partido para ganar”, mientras que el goleador Mario Domingo se mostró “contento de poder ayudar al equipo” y dijo que “hemos notado un cambio respecto a la semana pasada”.