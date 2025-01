Triunfo del Robles Lleida ante el colista

Publicado por COLAU OBRADOR Verificado por Creado: Actualizado:

El Robles Lleida mostró ayer su mejor versión en el último partido de la primera vuelta, en el que superó de forma brillante al colista, el Adareva Tenerife (79-53). El duelo empezó con una canasta en contra, aunque el Robles rápidamente dio la vuelta al marcador. El cuarto continuó con la misma superioridad, con juego muy rápido y presión a toda pista (22-13). El segundo cuarto, sin embargo, no tuvo el mismo ritmo de anotación, y deparó muchos errores en canastas fáciles. No fue hasta pasada la mitad del cuarto que las leridanas no consiguieron romper el parcial y poner distancia (42-27).

El tercer cuarto fue el más dominante de las leridanas, que aplastaron a las canarias con un parcial de 21-7 que sentenció el duelo. En el último cuarto, el conjunto burdeos se relajó y el Adareva aprovechó para maquillar el resultado mínimamente, pasando de una desventaja de 29 puntos a los 26 finales gracia a un arreón de Carla Fernánez.

El técnico de las leridanas, Rubén Petrus, quiso poner la lupa en un error que arrastran desde el primer partido, las pérdidas de pelota. Pese a esa observación, también quiso destacar que “esta primera mitad de temporada hemos impuesto nuestra idea de juego y lo que hemos aprendido esta primera vuelta lo aplicaremos a la segunda”.