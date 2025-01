Triomf del Robles Lleida davant del cuer

Cerqueda, amb la pilota, pressionada per una oponent de l’Adareva. - LEIRE DÍAZ

Publicat per COLAU OBRADOR Verificat per Creat: Actualitzat:

El Robles Lleida va mostrar ahir la seua millor versió en l’últim partit de la primera volta, en el qual va superar de forma brillant el cuer, l’Adareva Tenerife (79-53). El duel va començar amb una cistella en contra, encara que el Robles ràpidament va capgirar el marcador. El quart va continuar amb la mateixa superioritat, amb joc molt ràpid i pressió a tota pista (22-13). El segon quart, tanmateix, no va tenir el mateix ritme d’anotació i va oferir molts errors en cistelles fàcils. No va ser fins a passada la meitat del quart que les lleidatanes no van aconseguir trencar el parcial i posar distància (42-27).

El tercer quart va ser el més dominant de les lleidatanes, que van aixafar les canàries amb un parcial de 21-7 que va sentenciar el duel. A l’últim quart, el conjunt bordeus es va relaxar i l’Adareva va aprofitar per maquillar el resultat mínimament, passant d’un desavantatge de 29 punts als 26 finals gràcia a una escomesa de Carla Fernández.

El tècnic de les lleidatanes, Rubén Petrus, va voler posar la lupa en un error que arrosseguen des del primer partit, les pèrdues de pilota.

Malgrat aquesta observació, també va voler destacar que “aquesta primera meitat de temporada hem imposat la nostra idea de joc i el que hem après aquesta primera volta ho aplicarem a la segona”.