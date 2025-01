Derrota clara en Ca n'Anglada

Publicado por Área 11 Verificado por Creado: Actualizado:

Derrota en el primer partido de la segunda vuelta para los del Pla d’Urgell. Volvieron a cometerse errores y el Mollerussa lo pagó muy caro. No supo sobreponerse a un 2-0 en la primera media hora, aunque pudo competir a ratos. Es la cuarta derrota consecutiva que le complica su situación en la clasificación. No empezó de la mejor manera el partido para el Mollerussa. En la primera acción de ataque, el local Mario Cantí recogió un balón en el centro del campo y sorprendió al portero Marc Arnau con un disparo lejano de parábola para hacer el 1-0. A partir de entonces, los de Moha el Yaagoubi tuvieron que remar contra corriente. No les quedó más remedio que arriesgar para buscar el empate.

Jordi Pedrós, que vio tarjeta en la primera parte, se perderá el partido ante el Sabadell B por acumulación

Los del Pla d’Urgell se pusieron el mono de trabajo. Carlos Martínez estuvo cerca de devolver la igualdad en el marcador, pero no estuvo acertado en el remate. Y cuando más cerca parecían estar las tablas para el Mollerussa, una jugada a balón parado acabó con el 2-0. Mario Cantí remató de cabeza un balón en el interior del área tras un lanzamiento de saque de esquina de Abde. Era el segundo tanto del egarense. Se le complicaba aún más el partido al Mollerussa. Aún así, no desfallecieron, y lo siguieron intentando, aunque con muy escasa fortuna ante un San Cristóbal que supo conservar su renta hasta el descanso. No pasaron apuros los barceloneses.

Tras el paso por los vestuarios se esperaba un Mollerussa mucho más intenso para apurar sus opciones en Ca n’Anglada. Además, Moha el Yaagoubi empezó a mover el banquillo para cambiar la dinámica, que estaba siendo muy negativa para los intereses de su equipo. Pero los minutos se fueron consumiendo sin que sucediera nada. El San Cristóbal jugaba cómodo y con su ventaja en el marcador no quería arriesgar. Buscó el contragolpe como su mejor arma para sentenciar definitivamente el partido. Así se llegó a la recta final de un enfrentamiento que parecía sentenciado porque el Mollerussa apenas inquietó la portería de Carles Segura. Ni los cambios mejoraron a un Mollerussa que tuvo que regresar a casa sin puntos ante un rival directo para evitar el descenso. Con esta derrota los del Pla d’Urgell caen a la decimotercera plaza, con veinte puntos, a tres del descenso. El Mollerussa encadena tras su visita a Ca n’Anglada su peor racha de la temporada, con cuatro derrotas seguidas, y una última victoria en la jornada 14 ante el Manresa (2-0). Recibe el domingo (12.00) al Sabadell ‘B’.

Moha: ‘Nos han condicionado los dos goles de la primera parte’

El entrenador del Mollerussa, Moha el Yaaogubi, mostró su descontentamiento con el resultado y afrimó tras la conclusión del partido que “no hicimos un mal partido, pero nos han condenado dos acciones en la primera parte. Pienso que los detalles nos han condicionado muy pronto, justo cuando habíamos dispuesto de ocasiones de gol. Tuvimos el control del juego en la primera parte, más posesión y llegadas, pero ellos fueron más efectivos”, aseguró. También indicó que “lo intentamos en la segunda mitad, pero estuvimos poco precisos en las llegadas al área rival y no hemos sido un equipo vertical”. Además, añadió que “en los últimos cuatro partidos nos hemos metido dos goles y los rivales han dejado la portería a cero”, concluyó.

El Lleida se cae del play off y es séptimo

Las victorias del Terrassa sobre el Mallorca B por 2-0 y del Sabadell en el campo del Espanyol B por 1-2, permiten a ambos equipos superar al Lleida en la clasificacion. Los de Marc Garcia salen del play off y son ahora séptimos.