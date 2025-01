Guillem Porta, primer fichaje de invierno del Mollerussa

Publicado por José Carlos Monge Cap d'Esports REDACCIÓN Verificado por Creado: Actualizado:

Guillem Porta es el primer fichaje del CFJ Mollerussa en el mercado de invierno. El club liquidó ayer la deuda que mantenía con la Asociación de Futbolistas Profesionales (AFE), 7.800 euros, con lo que ya puede incorporar nuevos jugadores. El centrocampista de Vila-sana, que cumplirá su segunda etapa en el Mollerussa, no será el único fichaje del equipo, ya que el grupo de empresarios que tiene intención de hacerse cargo en unos días de la gestión del club, tiene previsto incorporar a tres o cuatro futbolistas más. En este grupo figura Andreu Subíes, el hombre que llevó al Benavent hasta la Tercera división y que llegó a ser presidente de la Federación Catalana de Fútbol (FCA), entidad que bajo su mandato vivió una etapa de crecimiento. Además de empresarios, en el grupo que se va a hacer cargo del club figura también gente muy vinculada al fútbol, como David Linde o Vicenç Amigó.

Guillem Porta (Vila-sana, 24-7-1999), fichó el pasado verano por el Salon Palloilijat, club de la Segunda división finlandesa. “Ha sido una experiencia buenísima, tanto a nivel deportivo como económico”, explicaba ayer el futbolista. “Estoy muy contento de todos estos meses, he sido titular en todos los partidos, aunque no logramos el objetivo de ascender a Primera división”, añade.

Al finalizar la temporada, que en Finlandia concluye en octubre, hubo un cambio de directiva y de entrenador y aunque le hicieron una oferta de renovación, su objetivo era seguir, pero en un club de Primera.

“Estas últimas semanas he tenido ofertas de equipos de Lleida y de Segunda RFEF, pero la semana pasada se puso en contacto conmigo el grupo que va a entrar en el Mollerussa, me hicieron una oferta y me ha hecho ilusión volver y participar en esta nueva etapa”, añadía.

Porta, que antes de emprender su aventura en Finlandia había jugado tres temporadas en el Mollerussa (desde la 2021-22 a la 2023-24), añade sus ganas por volver a Mollerussa con el obetivo de salvar la categoría en Tercera RFEF.

El grupo de empresarios tiene el objetivo de liquidar la deuda, unos 100.000 euros, y explicar su proyecto a los socios del club la próxima semana.