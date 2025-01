Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

d. tejedor

Gerard Encuentra reconoció en rueda de prensa que “hemos estado a punto de ganar a un rival de Euroliga y debemos aprender para tomar mejores decisiones. Nos vamos cabizbajos porque lo hemos tenido en nuestras mano”. Destacó el buen trabajo de sus jugadores desde el inicio. “Creo que hemos hecho un buen trabajo durante muchos minutos. Hemos empezado bien, con energía, con el plan de partido claro, intentando correr y encontrar a los hombres libres. La idea era clara, elevar el ritmo de juego y en la primera parte hemos estado bien, especialmente en defensa”, indicó.

No obstante, tuvo claro el porqué del parcial del tercer cuarto que le hizo perder la ventaja. “El inicio ha sido flojo, hemos salido más blandos de energía, nos han penalizado y lo han aprovechado para recortar la distancia muy rápido. Moneke tenía el día metiendo los tiros complicados que ha hecho”, afirmó. Pese al parcial del tercer cuarto, el técnico celebró la reacción del equipo. “Nos hemos rehecho para no perder la cara al partido, hemos reaccionado, jugando muy bien el último cuarto, excepto los últimos tres minutos, en los que hemos tomado malas decisiones y no hemos sabido rematar el partido cuando mejor lo teníamos”.

De los últimos instantes lamentó acciones puntuales como “el triple de Rafa (Villar) solo en la esquina de la pista que si entra nos daba mucha confianza,

o el de Bropleh con dos arriba, que si entra ya lo teníamos, pero no ha entrado y a ellos luego sí”. Para Encuentra, “esto es un aprendizaje, hay de seguir aprendiendo y estoy seguro de que si tenemos buena mentalidad acabas dándole la vuelta a la situación”, aseveró.

Duelo directo por la salvación en Bilbao

El próximo partido del Hiopos Lleida será el próximo domingo a las cinco de la tarde ante un rival directo en la lucha por la salvación, el Bilbao Basket, que también tiene seis victorias como los leridanos pero con un average muy favorable para los de Gerard Encuentra, que en la primera vuelta ganaron en el Barris Nord por 18 puntos de diferencia.

El Coruña sigue colista y derrota del Andorra

El Leyma Coruña seguirá una jornada más como colista después de sumar ayer la decimocuarta derrota del curso tras perder en la pista del Real Madrid, que le superó 90-74. Tampoco ganó otro de los rivales del Hiopos Lleida por la permanencia, el Morabanc Andorra, que estrenaba nuevo entrenador en la figura de Joan Plaza. Los del Principat cayeron en Zaragoza por 86-75 y siguen con cinco victorias, aunque fuera del descenso gracias a su mejor average general respecto al Granada, que es penúltimo. Por su parte, el Tenerife se llevó el derbi canario (67-70) y el Barça cumplió con el guión y se impuso en su visita a la pista del Murcia por 90-95.

