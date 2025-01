Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

d. tejedor

Gerard Encuentra va reconèixer en roda de premsa que “hem estat a punt de guanyar un rival d’Eurolliga i hem d’aprendre per prendre millors decisions. Ens n’anem capcots perquè ho hem tingut a les mans”. Va destacar el bon treball dels seus jugadors des de l’inici. “Crec que hem fet un bon treball durant molts minuts. Hem començat bé, amb energia, amb el pla del partit clar, intentant córrer i trobar els homes lliures. La idea era clara, elevar el ritme de joc i a la primera part hem estat bé, especialment en defensa”, va indicar.

No obstant, va tenir clar el perquè del parcial del tercer quart que els hi va fer perdre l’avantatge. “L’inici ha estat fluix, hem sortit més tous d’energia, ens han penalitzat i ho han aprofitat per retallar la distància molt ràpid. Moneke tenia el dia ficant els tirs complicats que ha fet”, va afirmar Encuentra. Malgrat el parcial del tercer quart, el tècnic va celebrar la reacció de l’equip.

“Ens hem refet per no perdre la cara al partit, hem reaccionat, jugant molt bé l’últim quart, excepte els darrers tres minuts, en els quals hem pres males decisions i no hem sabut rematar el partit quan millor ho teníem.”

Dels últims instants va lamentar accions puntuals com “el triple del Rafa (Villar) només a la cantonada de la pista que si hagués entrat ens donava molta confiança, o el de Bropleh amb dos amunt, que si entra ja el teníem, però no ha entrat i a ells després sí”.

Per a Encuentra, “això és un aprenentatge, cal continuar aprenent i estic segur que si tenim bona mentalitat acabes capgirant la situació”, va asseverar.

Duel directe per la salvació a Bilbao

El pròxim partit de l’Hiopos Lleida serà diumenge vinent a les cinc de la tarda davant d’un rival directe en la lluita per la salvació, el Bilbao Basket, que també té sis victòries com els lleidatans però amb un average molt favorable per als de Gerard Encuentra, que a la primera volta van guanyar al Barris Nord per 18 punts de diferència.

El Corunya segueix cuer i derrota de l’Andorra

El Leyma Corunya seguirà una jornada més com a cuer després de sumar ahir la catorzena derrota del curs al perdre a la pista del Reial Madrid, que el va superar 90-74. Tampoc no va guanyar cap altre dels rivals de l’Hiopos Lleida per la permanència. El MoraBanc Andorra, que estrenava nou entrenador en la figura de Joan Plaza, va caure a Saragossa per 86-75 i continua amb cinc victòries, tot i que fora del descens gràcies al seu millor average general respecte al Granada, que és penúltim. Per la seua part, el Tenerife es va emportar el derbi canari (67-70) i el Barça va complir amb el guió i es va imposar en la visita a la pista del Múrcia per 90-95.

«La idea era el ritme de joc. Al tercer quart hem sortit amb poca energia i ho han aprofitat» «Ha estat un partit disputat. El gran mèrit ha estat no sortir-ne i seguir lluitant-lo fins al final»