Otro punto amargo

El Lleida volvió a empatar otro partido después de haberse adelantado en el marcador. Un gol del Cornellà en el minuto 70 certificó un resultado que deja una jornada más fuera del play off a los azules, que ayer tenían la oportunidad de aprovechar una combinación de resultados muy favorable. El Sant Andreu, que era líder, empató a cero ante el Ibiza. Mismo resultado que el Atlético Baleares ante la Penya Deportiva y por si no fuera poco, el Sabadell empató a uno ante el Andratx y el Espanyol B a dos en Olot. Quien aprovechó los resultados fue el Europa, que tras ganar 1-0 al Terrassa se sitúa como nuevo líder a cinco puntos del Lleida, sexto clasificado a un punto de la zona de play off.

El partido empezó bastante confuso para el Lleida, que vio cómo Iñaki salvaba a los suyos con una parada de reflejos a los dos minutos tras una falta lateral, donde Vilaplana remató desde muy cerca. En el minuto 40, una falta de Forcén se marchó ligeramente desviada del poste siendo esas dos las únicas llegadas destacables del partido.

El Lleida, no generó peligro en la primera parte, echando de menos a Naranjo, que ayer se cayó del once por molestias. Aún así, encontró el premio del gol en la primera acción de la segunda mitad. Unai centró raso en la frontal del área pequeña, donde estaba Adri Gené, solo, que definió raso al centro (1-0). El fútbol había sido generoso con un Lleida que no generaba y encontró el premio en un partido muy atascado. A partir del gol, tampoco cambió mucho el escenario, ya que el Cornellà no generaba mucho peligro. Eso hacía que el Lleida mantuviera el control de los minutos posteriores sin sufrir en defensa, principalmente por un Campins que ayer volvía a la titularidad tras dos meses y medio lesionado.

El descontrol llegó en el minuto 70, cuando, tras una pared, el delantero Kouassi aprovechó un hueco en la defensa leridana para definir por debajo de las piernas de Iñaki (1-1). De este modo, el Lleida había perdido un resultado de oro en un partido con muy pocas ocasiones.

El partido no empezó a romperse hasta el minuto 88 cuando Fran Pérez remató muy forzado un centro de córner que se estrelló en el larguero. Con los ocho minutos de añadido, el Cornellà tuvo numerosas ocasiones de centrar el balón con faltas laterales. Una de ellas, supuso la décima tamarilla de Quadri, que no podrá jugar el próximo partido ante el Sant Andreu.

Antes del pitido final, el Lleida volvió a ser objeto de una decisión arbitral dudosa cuando Dylan Iglesias, fichaje invernal, persiguió un balón largo para quedarse solo ante el portero Miño. Mientras Dylan controlaba el balón, el central impactó con la bota en su cara pero el delantero, en lugar de quejarse, siguió persiguiendo la pelota que terminó a córner sin que el colegiado advirtiera ninguna acción punible. De este modo, el Lleida suma dos victorias en los últimos diez partidos, de los cuales en ocho se ha adelantado. Sumando su tercer empate seguido.

El entrenador del Lleida, Marc Garcia, expresó su enfado tras el empate cuando declaró que “el gol que hemos encajado es imperdonable”, añadiendo que “esta derrota da mucha rabia porque ya hemos vivido esta situación anteriormente” y remarcando que “hay jugadores que tienen que dar un paso adelante. No puede ser que se nos vuelva a escapar el triunfo una y otra vez”. El técnico destacó que “este resultado hace más daño que el del otro día contra el Baleares porque al menos la semana pasada hicimos un buen partido y competimos”, afirmando que “sabíamos que hoy era una victoria muy importante por cómo se habían producido los resultados de nuestros rivales directos”.

Acerca de la última jugada, Marc Garcia dijo que “es falta clarísima, fuera del área pero es falta”. Finalmente, con la rueda de prensa ya terminada, quiso mandar un mensaje a la afición. “Sé que los resultados no están siendo los mejores pero me gustaría que para el próximo partido ante el Sant Andreu se llene lo máximo posible el Camp d’Esports. Necesitamos a nuestra afición y si pueden venir todos de azul aún mejor”, añadió el alcireño.

Joan Campins, por su parte, opinó de forma muy similar a su entrenador asegurando que “tenemos que asumir responsabilidades y dar un paso adelante”. También destacó que “es un partido que se nos ha puesto muy de cara y no hemos sabido cerrar”.

Finalmente Adri Gené afirmó que “este empate no es un empate bueno, toca hacer autocrítica”. Pero destacó que “el partido contra el Sant Andreu es una muy buena oportunidad para volver a la buena dinámica”. “Si ganamos, vamos a volver a coger buenas sensaciones”, añadió el goleador de ayer.