Pedri, Íñigo Martínez y Gavi, a punto de renovar

Semana de renovaciones en el FC Barcelona. Mientras apura hasta el final del mercado de fichajes de invierno la posibilidad de reforzar la plantilla, el club azulgrana también trabaja para asegurarse la continuidad de futbolistas importantes del proyecto de Hansi Flick. Esta misma semana, la entidad tiene previsto anunciar las renovaciones de dos piezas muy importantes como Gavi y Pedri, al tiempo que es posible que también oficialice la ampliación del contrato de Iñigo Martínez, según informaron diversos medios.

Pedri es, a sus 22 años, el referente del centro del campo, concluye contrato en 2026 y se ha acordado ampliarlo hasta 2030, aunque aún faltan algunos flecos para que pueda hacerse oficial.

Por su parte, Pablo Páez ‘Gavi’, de 20 años, es otro de los pilares jóvenes en los que el Barça quiere asentar su futuro. Durante la grave lesión de rodilla que le mantuvo de baja médica desde finales de 2023 a finales de 2024 se trabajó en la ampliación de un contrato que también acaba en 2026 y que, como en el caso de Pedri, se pretende alargarlo hasta 2030.

Un caso aparte es el de Lamine Yamal, indiscutible líder del equipo con solo 17 años. Su última renovación se acordó hasta 2026 porque al ser menor de edad la ley no le permitía firmar por más, pero como avanzó Mundo Deportivo, se pactó que, en el momento que el extremo cumpla los 18 años y alcance la mayoría de edad, amplíe su vínculo también hasta 2030.

En cuanto a Íñigo Martínez, según Jijantes, ampliará esta semana su vinculación hasta el 30 de junio de 2026.

Christensen estará tres semanas de baja

El central danés del FC Barcelona Andreas Christensen estará unas tres semanas de baja debido a una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha, lo que le impedirá volver a jugar con el equipo en una temporada marcada por las lesiones y en las que tan solo ha podido disputar el partido inaugural de LaLiga EA Sports.Christensen sufrió una tendinopatía en el Aquiles izquierdo que le tuvo varios meses alejado de los terrenos de juego.

Balde denuncia insultos racistas

El jugador del FC Barcelona Alejandro Balde dejó bien claro ayer que recibió “varios insultos” de parte de la afición del Getafe pero quiso matizar que no se debe “generalizar” ni “manchar la imagen del fútbol” por estos casos aislados, que sí deben ser señalizados y perseguidos para evitar que se repitan y que puedan afectar a otros futbolistas. “Toca señalar pero que me llamen negro no me importa; soy negro y estoy orgulloso de serlo”, se sinceró.

El Barça detecta un ataque informático

El FC Barcelona informó ayer que el último fin de semana detectó “un ataque informático de alcance limitado y con una afectación mínima en los sistemas de gestión de acceso” a “algunos servicios” de sus usuarios, así como a “la información que estos procesan, sin que en ningún momento haya existido riesgo de suplantación de identidad”. La entidad apuntó que recibe “intentos de ataques informáticos de forma continuada”.