Pedri amplía su contrato con el Barça hasta junio de 2030

El centrocampista internacional Pedri renovó ayer con el FC Barcelona hasta el final de la temporada 2029/30, en una ampliación de contrato que permitirá al canario seguir desplegando su magia vestido de azulgrana, en un Barça al que llegó en 2020. Con esta renovación el Barça amarra a un jugador de “futuro brillante” y de “presente excelso”, según destacó la entidad. Pedri fichó en 2019 por el Barça, aunque siguió jugando como cedido en la UD Las Palmas en esa temporada 2019/20.

“Estoy muy contento, es lo más bonito que me ha pasado en mucho tiempo. Contento por renovar, por estar donde más quiero y a seguir disfrutando del fútbol y de estar aquí en el Barça”, dijo a los medios del club tras firmar su renovación. “Hacía mucho tiempo que no me sentía así, estoy disfrutando del fútbol, que es lo que más me gusta. Supone mucho, hay que devolver esa confianza en el campo, jugar lo mejor posible y sobre todo ganar títulos que es para lo que está hecho este Barça”, añadió. Mostró su deseo de seguir “disfrutando” de su “sueño” en un equipo “muy joven que dentro de unos años será aún mejor”.

Por otra parte, el FC Barcelona solicitó ayer poder hacer uso del Estadi Olímpic Lluís Companys, de titularidad pública, hasta el 20 de mayo y asegurarse así el poder jugar en su alquilado feudo hasta casi el final de la temporada, si bien recalca que su intención es poder finalizar la campañan en el nuevo Spotify Camp Nou. Le favorece para ello el hecho de que The Rolling Stones anunciaron ayer que no harán gira europea antes del verano (ver página 35).

Aitana Bonmatí, contraria a jugar la Supercopa en Arabia Saudí

Aitana Bonmatí aseguró ayer que no estaría “cómoda” jugando la Supercopa en Arabia Saudí, competición que considera que debe mejorar mucho todavía para evitar la “antelación” y las prisas que sufren las aficiones para asistir en directo. “Lo que conozco de Arabia es que en el tema de la mujer no está suficientemente adelantado, queda mucho camino por hacer y no me sentiría cómoda yendo a jugar a ese país. Son suposiciones, nada es oficial pero he dejado clara mi opinión”, aseguró.