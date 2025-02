Un mediapunta, cuarto fichaje invernal del Lleida

El mediapunta Joaquín Rodríguez se convirtió ayer en el cuarto refuerzo del mercado invernal para el Lleida, que recluta a otro viejo conocido de Marc Garcia para reforzar la zona ofensiva. El futbolista de Vila Joiosa, de 25 años, llega tras media temporada en el Villanovense después de haber estado a las órdenes de Marc Garcia en el Alzira durante una temporada y media. Anteriormente se había formado en el Real Madrid y consiguió dos ascensos a Segunda, con la Ponferradina, en 2019, y el Eldense, en 2022.

En rueda de prensa, el técnico azul confirmó que Joaquín “debutará el domingo” y lo definió como “un futbolista que no teníamos. Es un gran último pasador, que se mueve bien entre líneas y creo que es una pieza que nos faltaba, porque tenemos buenos constructores y finalizadores y ahora fichamos a un gran futbolista”.

El técnico también habló sobre las seis bajas que ha habido en el mercado de invierno, sobre las cuales dijo que “me gustaría pensar que no han encontrado su contexto. Es una lástima que se hayan tenido que marchar”. Especialmente, valoró la salida de Juanan, un jugador que “venía con la idea de ser importante, pero que nunca ha acabado de tener el ritmo de competición para ser el futbolista que era”.

Además, defendió que “tenemos que aceptar que nos hemos equivocado las dos partes, aunque no sea plato de buen gusto”. “Pensamos que la mejor solución era traer a un futbolista diferente, porque las cosas no han salido como queríamos. Yo creo que eso es de alabar, porque la alternativa era seguir adelante y no actuar, pero hemos intentado cambiarlo y después ya veremos si sale bien o no”, añadió.

Aún sobre el mercado, que termina el lunes, apuntó que “la lesión de Buenacasa trastoca mucho los planes. Nos gustaría encontrar a un delantero, porque a él lo trajimos con la idea de poder jugar con dos puntas, pero es difícil encontrar algún agente libre y que los clubes dejen salir a los jugadores que nos interesan”. “También estamos mirando si sale alguna cosa en el centro del campo, pero no ficharemos por fichar”, concluyó.

“Ninguno de los dos equipos llegamos en el mejor momento”

“Ninguno de los dos equipos llega en su mejor momento, pero es un partido muy especial y que seguro que será dificilísimo”. Así definió Marc Garcia, técnico del Lleida CF, el duelo de mañana contra el Sant Andreu, el segundo clasificado, que perdió el liderato el domingo pasado. “Es un equipo con un modelo de juego súper reconocido y que últimamente está incorporando a jugadores con un caché mucho más elevado”, añadió el técnico, que volvió a dejar claro que “a mí, medirme contra los mejores de la categoría me estimula mucho”.