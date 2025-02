Duelo por la permanencia

Publicado por Sergi Caufapé Verificado por Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida visita hoy (17.00) al Bilbao en un duelo directo por la permanencia en la Liga ACB, pues ambos están empatados en la parte baja de la clasificación con 6 victorias, con un escaso margen sobre los puestos de descenso. Gerard Encuentra, que se mide desde los banquillos al también leridano Jaume Ponsarnau, recupera para el importante partido a Hasbrouck, ausente en los últimos 3 duelos por lesión, por lo que por primera vez deberá descartar a un jugador de la convocatoria, aunque el técnico señaló el viernes que no lo tenían decidido.

Los leridanos, después de una dolorosa derrota en el Barris Nord frente al Baskonia (74-78) se miden a un rival que acumula cuatro seguidas en la Liga –Tenerife, Unicaja, Barça y Breogán– y que también perdió su último duelo de la Europe Cup en la pista del Cholet (82-75). Sin embargo, Encuentra advirtió que el Bilbao no será el mismo equipo que en la primera vuelta, cuando el Hiopos Lleida se impuso por un cómodo 84-66. “En casa salen con mucha fuerza y tenemos que ser capaces de poner un nivel físico y mental alto para competir. Después habrá pequeños detalles que decantarán la balanza hacia un lado u otro. No creo que sea como el partido que vivimos en el Barris Nord, ojalá que así fuera”, dijo Encuentra. “Espero un partido con el mismo plan por parte de ambos equipos, pero con unas dinámicas distintas. Cada partido es una historia. Puedes plantear algo y nunca sabes si lo que has planteado va a salir bien, si ellos te van a defender así o no”, añadió el técnico del Hiopos. El conjunto de Gerard Encuentra quiere acabar en Bilbao con su mala dinámica lejos del Barris Nord, donde no gana desde el 27 de octubre. Desde entonces, seis salidas sin premio. Enfrente, un rival que ha sumado como local 4 de sus 6 victorias, siendo su último resultado en el Bilbao Arena una ajustada derrota frente al Unicaja (81-86).

Por su parte, Jaume Ponsarnau manifestó que “siempre hay partidos que se convierten en más importantes y este lo es. Lo sabemos y habrá que encontrar muchas cosas buenas en nuestro juego. Hay parámetros estadísticos que indican que somos un muy buen equipo en esta Liga. Lo que pasa es que en posesiones determinantes de partido no hemos sido tan buen equipo. Eso se ha notado en un rebote, en ese tiro de 3 que te meten y que tú no metes, en ese tiro libre que no metes.. Al final, eso es lo que marca que ahora estemos en una posición de mucho respeto y responsabilidad. Espero que se cree una atmósfera difícil para el rival, como nos hemos encontrado últimamente. Todo empieza por lo que hagamos en la pista, pero lo que nos pueda ayudar nuestra gente va a ser importantísimo. Ahora es un momento en el que todo el mundo se juega mucho y en el que las aficiones juegan”, aseguró el técnico antes del duelo de hoy.

Un único precedente con derrota en la LEB

El Hiopos Lleida visita hoy por segunda vez en su historia el Bilbao Arena, pues ambos equipos coincidieron en la LEB Oro en la temporada 2018-19. En el único partido de los leridanos en Miribilla sumaron una clara derrota (81-70), con 18 puntos de Sergi Quintela, ahora en las filas del Obradoiro. Por los locales destacó Ben Lammers, que actualmente juega en el Andorra. Esa temporada, el Bilbao regresó a la Liga ACB a través de los play off y el Força Lleida terminó en la undécima posición.

Andorra y Granada suman su sexto triunfo

El Andorra sumó ayer su sexto triunfo de la temporada después de ganar al Valencia (86-84) con un triple de Harding en los últimos compases del encuentro y el Granada también se impuso al Girona (78-74), alcanzando los seis del equipo de Moncho Fernández, Hiopos Lleida y Bilbao. Mientras, el UCAM Murcia ganó en la pista del Zaragoza (79-88) y ambos están con 9 victorias. Por su parte, el Coruña sigue como colista de la Liga después de perder en su pista frente al Gran Canaria por 90-98.