El AEM presenta candidatura ganando al Real Madrid B

Intensidad y efectividad. Esta era la receta que debía aplicar el AEM para hacerle daño al potente y talentoso Real Madrid B y lo consiguió a la perfección, especialmente en el primer tiempo, para encarrilar un triunfo que, como siempre, sufrió para atar (2-1).

Un gol de Marina en el minuto 5 y otro de Evelyn, asistente del primero, desde el punto de penalti, dieron una cómoda renta al AEM en un primer tiempo muy inteligente de las leridanas, que, paradójicamente, solo perdieron el control cuando se quedaron con una más por la expulsión de Amaya en el minuto 73. A partir de entonces, reinó el descontrol y el rival recortó distancias en el 90 con un magnífico gol de Naiara (2-1).

No obstante, el Madrid se quedó sin tiempo y el AEM selló un triunfo de prestigio, ante un rival que no había perdido en sus últimos cinco partidos –con 13 de 15 puntos posibles–, para presentarse como un firme candidato al play off, ya que, además de superar al Madrid B en la tabla, cierra la promoción en sexta plaza, ahora con cinco puntos de renta sobre Osasuna, el primer equipo fuera de ella.

El conjunto leridano afrontaba un partido más importante de lo que podía parecer, más aún con la visita del Barça del miércoles en el horizonte. Era así porque, además de ser un duelo directo, el conjunto leridano arrancaba el partido solo cuatro puntos sobre el descenso pese a estar en play off.

Pero el AEM no ofreció dudas y vio premiado su gran arranque, con una presión muy precisa, con el 1-0 en el minuto 5. Fue en la tercera oleada de un ataque por la derecha, donde Evelyn fue un dolor de cabeza, cuando la canaria recogió un rebote, se pausó y asistió para que Marina anotara el 1-0.

Si el Madrid ya salía con la intención de dominar la posesión, a partir de entonces casi la monopolizó, aunque sin encontrar a las jugadoras ofensivas de talento. El conjunto leridano esperaba para apretar cuando sabía que podía hacer daño y de esta manera generó otra ocasión de Gestera en el 25, que trató de sorprender con un tiro al segundo palo desde el vértice derecho del área que, en el 40, replicó Evelyn. Sin embargo, esta se topó con el larguero, que impidió su doblete, ya que había convertido el 2-0 minutos antes. Fue en un penalti por unas manos estúpidas de Sara Martín, que la canaria convirtió con un potente disparo (2-0).

Con unas sensaciones inmejorables, el AEM se fue al descanso, tras el que el Madrid se lanzó al ataque, canviando a un sistema de tres defensas desde su 4-3-3 inicial. El filial madridista acumulaba jugadoras en ataque, pero no generaba peligro ni daba la sensación de estar cerca de hacerlo más allá de un remate desviado de Bibiana, tras otro aviso de Gestera en el 48.

El conjunto leridano trató de aprovechar los espacios y, en un contragolpe, Evelyn fue agarrada por la camiseta por Amaya cuando arrancaba desde el centro del campo. La árbitra consideró que la madridista era la última defensa y la expulsó con una roja rigurosa, algo que complicaba aún más las opciones del Madrid B, aunque acabó provocando el efecto contrario. Con el cansancio haciendo mella, el conjunto leridano no supo gestionar la situación de superioridad y el último cuarto de hora fue el único con sensación de asedio a la portería de Laura Martí, aunque esto tampoco se tradujo en ocasiones claras. De hecho, el Madrid solo encontró el gol en una obra de arte de Naiara, que batió a Laura Martí con un brillante zapatazo desde 30 metros, que fue validado como gol con suspense tras dar en el larguero y botar dentro de la portería. Era el 90 y el conjunto leridano, en el que debutó Marilén Delgado en el tramo final, se dedicó a resistir en el añadido para frenar la racha de su rival y mostrar poderío en la categoría.

El técnico del AEM, Rubén López, definió la victoria como “importantísima” y añadió que “los partidos de casa son muy importantes y tenemos que hacernos fuertes aquí en el Recasens”. “Todo se está igualando mucho, por arriba y por abajo y ganar en casa es muy importante, porque todo el mundo se está dejando muchos puntos y ahora este triunfo da tranquilidad”, desarrolló el técnico, que alabó que “teníamos clara la idea para dañar al rival y las jugadoras han aplicado el plan de partido a la perfección”.

Sin embargo, y pese a mostrarse “muy contento por la victoria”, criticó que “nos ha faltado un poco de tranquilidad para encontrar a Evelyn en zona de media punta con más tranquilidad, porque era un partido para sentenciarlo antes. El 2-0 es un resultado engañoso y que, como ha pasado, se te puede complicar con una jugada aislada”. “Con una jugadora más y la ventaja, inconscientemente te relajas. Nos quedábamos con las jugadoras de arriba descolgadas y si no las encuentras para penalizar al rival pues toca sufrir”, sentenció el técnico, que concluyó diciendo que “el partido ante el Barça es para disfrutar, pero sobre todo pensando en el domingo”.

Por su parte, Evelyn Acosta, declaró que “los tres puntos en casa saben mejor y son resultado del buen trabajo que hemos hecho”. “Hemos mantenido la intensidad hasta el final y lástima su gol porque queríamos mantener la portería a cero”, dijo la autora del 2-0, que reconoció que “su expulsión es un poco rigurosa”.