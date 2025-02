“Nos queda una plantilla más compensada”

El director deportivo del Lleida, Raúl Fuster, compareció ayer para hacer un balance del mercado de invierno, con seis altas y seis bajas, para que “nos quede una plantilla más compensada y con más variedad en ataque, que es lo que necesitábamos”. Además, admitió que “estaremos atentos” por si surge la oportunidad de firmar a un delantero centro libre –tras la lesión de Buenacasa– aprovechando la ficha sénior aún disponible, aunque reconoció que “es difícil encontrar a alguien con el mercado cerrado”.

No obstante, aprovechó para “lanzar un mensaje de optimismo, porque parece que todo está muy mal y no es así”. “Se puede ser crítico, pero solo pido que todos sumemos, porque cuando todo va bien no hace falta animar tanto, pero cuando la cosa va peor sí que necesitamos a la gente”, añadió. “Ya tenemos suficientes palos en las ruedas de los que no quieren al club como para que los que sí lo queremos no nos apoyemos. El mensaje es que queremos que la gente sume, porque el objetivo de todos es que el Lleida esté en una categoría superior”, continuó.

En esa línea, admitió que “la situación es mejorable, pero no hay que olvidar de dónde venimos y que se están construyendo los cimientos para que el club regrese donde debe. Estamos trabajando para estar en play off o ganar la Liga. Si al final fracasamos, ya valorarán si nuestro trabajo ha sido bueno”.

Sobre el mercado, Fuster detalló que “Parra, Estacio y Juanan han salido porque no dieron el rendimiento que esperábamos”, mientras que Fuentes, Yeray y Musa Isah “pidieron salir para tener más minutos”.Además, explicó que “hasta el último momento se barajaron diferentes opciones para fichar un delantero pero fue imposible, unos porque no les dejaban salir de sus clubes, otros porque pedían demasiado dinero” y apoyó el trabajo de Marc Garcia en el banquillo. “Se ha identificado con el club, es muy trabajador y estoy contento con su trabajo. Se merece que estas últimas jornadas nos vaya bien y ojalá que tenga un largo recorrido aquí en Lleida, porque es un entrenador con un gran futuro”, sentenció.

Marc Garcia: “Ganar en Sabadell supondría más que tres puntos”

El técnico del Lleida, Marc Garcia, consideró que vencer en Sabadell “supondría más de tres puntos, porque estos partidos también dan un plus a nivel anímico y además nos permitiría al menos igualar el average y es un detalle que a final de curso puede marcar la diferencia”. Remarcó que “tenemos que intentar aprovechar su necesidad de ganar y que su racha en casa no es la mejor (encadena cinco partidos sin ganar en casa) para llevarnos los tres puntos”, ante un rival que “cambia semana a semana con el nuevo entrenador”, David Movilla.Además, el técnico coincidió en el análisis con el director deportivo y consideró que “la plantilla está más equilibrada” y que “se dramatiza en exceso una situación que no es ni mucho menos dramática”.